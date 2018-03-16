Звезды балета Лантратов и Александрова выступят в "Мариинке"

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Звезды мирового балета, солисты Большого театра Мария Александрова и Владислав Лантратов выступят в спектакле "Дон Кихот" на сцене Мариинского театра 17 марта.
Балерина отметила, что в данном случае для них особая честь и ответственность – представлять Москву, московскую школу на фестивале в честь юбилея Мариуса Петипа, на его родной сцене, в его театре.
"За последнее время мы научили себя не отказываться от возможностей, которые выпадают, и наслаждаться тем, что делаем вместе и отдельно, — сказал Лантратов.
Он сообщил, что уже 21 марта они с Александровой едут в Ростов-на Дону танцевать вместе "Жизель". А потом ему предстоит "Жизель" в Неаполе, а Марии — в Перми. "В мае Мария уедет в Лондон готовиться к "Спящей красавице" — в июне будет танцевать Аврору в спектакле Английского Национального балета", — добавил танцовщик.