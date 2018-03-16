Все Зины смогут прийти на концерт в честь 80-летия Высоцкого бесплатно

Владимир Высоцкий во время закрытия театрального сезона 1968 года в Театре драмы и комедии на Таганке. Архивное фото

Владимир Высоцкий во время закрытия театрального сезона 1968 года в Театре драмы и комедии на Таганке. Архивное фото

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Все женщины с именем Зина смогут посетить концерт в честь восьмидесятилетия Владимира Высоцкого в концертном зале "Россия", который пройдет 25 апреля, сообщают организаторы.

В год 80-летия Владимира Высоцкого можно отметить еще одну дату: 45 лет первому исполнению песни "Диалог у телевизора", пояснили организаторы. В песне муж и жена смотрят телевизор, фонтанируя остротами и афоризмами. Многие фразы, вроде "Где деньги, Зин?" или "Гляди, дождешься у меня", ушли в народ.

"Организаторы юбилейного супершоу "Высоцкий 80! Я жив" решили поступить так, как наверняка поступил бы сам бард: пригласить 25 апреля в ГЦКЗ "Россия" всех Зин, Зиночек и Зинаид бесплатно", — говорится в сообщении.

Апрельский концерт в Москве станет кульминацией целого ряда юбилейных мероприятий и всероссийского гастрольного тура, посвященного 80-летию Владимира Высоцкого. Он стартовал в Крыму в ноябре спектаклем "Дороги Высоцкого". Постановку увидят зрители в Йошкар-Оле, Чебоксарах, Ульяновске, Самаре, Пензе, Саранске, Нижнем Новгороде и Казани.