В Британском музее обнаружили скрытый автопортрет Микеланджело

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Бразильский исследователь и специалист по анатомии доктор Дейвис ДеКампос обнаружил скрытый автопортрет итальянского скульптора, художника и архитектора эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти на одном из рисунков мастера, который хранится в Британском музее, статья исследователя опубликована в издании Science Daily.

Речь идет о рисунке 1525 года, на котором Микеланджело изобразил свою подругу Витторию Колонну. Как отмечает автор исследования, небольшую фигуру Микеланджело можно различить в углу рисунка, "напротив живота женщины и между линиями, которые формируют ее платье". Фигура наклоняется вперед под острым углом. Таким образом создается впечатление, что именно эта фигура и пишет портрет.

ДеКампос уточняет, что в эпоху Микеланджело художникам запрещалось подписывать картины, поэтому данный скрытый автопортрет мог служить своеобразным "обходом" запрета. Исследователь также отмечает, что эта находка поможет проанализировать пропорции тела Микеланджело и даже состояние его здоровья на момент создания рисунка.

"Результаты удивительны и беспрецедентны. Я полагаю, что это исследование откроет важные детали жизни художника, которые до сегодняшнего дня не были известны. Исследование доказывает, что хотя многое в работах Микеланджело уже изучено, у нас все еще есть пространство для открытий", — заявил ДеКампос в беседе с британским изданием Daily Mail.