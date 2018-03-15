В Британском музее обнаружили скрытый автопортрет Микеланджело

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Бразильский исследователь и специалист по анатомии доктор Дейвис ДеКампос обнаружил скрытый автопортрет итальянского скульптора, художника и архитектора эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти на одном из рисунков мастера, который хранится в Британском музее, статья исследователя опубликована в издании Science Daily.
ДеКампос уточняет, что в эпоху Микеланджело художникам запрещалось подписывать картины, поэтому данный скрытый автопортрет мог служить своеобразным "обходом" запрета. Исследователь также отмечает, что эта находка поможет проанализировать пропорции тела Микеланджело и даже состояние его здоровья на момент создания рисунка.
"Результаты удивительны и беспрецедентны. Я полагаю, что это исследование откроет важные детали жизни художника, которые до сегодняшнего дня не были известны. Исследование доказывает, что хотя многое в работах Микеланджело уже изучено, у нас все еще есть пространство для открытий", — заявил ДеКампос в беседе с британским изданием Daily Mail.