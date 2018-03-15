С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар — РИА Новости. Художник Александр Кравчук, занимавшийся воссозданием православных храмов России и получивший известность как автор портрета патриарха Алексия II, скончался в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости гражданская супруга Кравчука Виктория.

"К сожалению, это правда. Вчера он скоропостижно умер. По предварительным данным, которые озвучили врачи скорой помощи, у него оторвался тромб", — сказала она. Собеседница агентства не уточнила дату похорон.

Согласно сайту художника, который был приверженцем реалистической школы живописи, одной из самых значительных его работ стал портрет Святейшего патриарха Алексия Второго. "Созданию его предшествовала уникальная история личной встречи Александра Кравчука с патриархом, во время которой Алексий Второй заказал свой портрет и благословил мастера на его труд", — отмечается на сайте.

Также художник написал портреты настоятеля храма Серафима Саровского протоиерея Василия Ермакова и настоятеля Казанского собора протоиерея Павла Красноцветова. В 2000 году Кравчук создал картину "А. С. Пушкин на Мойке", где воссоздан образ русского поэта.