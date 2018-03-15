Михалков рассказал, как себя чувствует после падения в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков рассказал, что после обследования в больнице в Нижнем Новгороде ему сделали перевязку, он чувствует себя нормально.

Михалков в четверг поскользнулся и упал во время рабочей поездки в Нижний Новгород. Обследование показало, что серьезных травм нет, сообщили в его пресс-службе.

"Да, я упал, очень скользко было, когда выходили из машины. Нормально, как видите. Мне просто сделали перевязку, заклеили, сделали МРТ, чтобы не было гематом, потому что я сильно ударился головой", — рассказал Михалков журналистам.

Михалков приехал в Нижний Новгород как доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина для участия в дебатах и встречах в рамках предвыборной кампании. После обследования Михалков продолжил участие с запланированных мероприятиях — дал интервью местной радиостанции и встретился с волонтерами в региональном штабе Путина.