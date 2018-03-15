Михалков продолжил рабочую поездку после обследования в больнице

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков поскользнулся и упал во время рабочей поездки в Нижний Новгород, обследование в местной больнице показало, что серьезных травм нет, сообщили в четверг в его пресс-службе.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Михалков госпитализирован в Нижнем Новгороде. Режиссер якобы упал и травмировался на выходе из отеля, после чего ему стало плохо во время эфира в местном телецентре.

"Никита Сергеевич приехал в Нижний Новгород как доверенное лицо В.В. Путина для участия в дебатах и встречах в рамках предвыборной кампании. Действительно, он поскользнулся и упал. Было принято решение провести медицинское обследование, по итогам которого стало понятно, что серьезных повреждений нет", — сообщила пресс-служба Михалкова.

По словам пресс-службы, Михалков принял решение продолжить рабочую поездку и принять участие во всех запланированных встречах.