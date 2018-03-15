Табаков был родным для всех жителей России, заявил Мединский

Церемония прощания с актером Олегом Табаковым в здании МХТ имени А.П.Чехова. 15 марта 2018

Церемония прощания с актером Олегом Табаковым в здании МХТ имени А.П.Чехова. 15 марта 2018

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Актер Олег Табаков был родным для всех жителей России, считает министр культуры Владимир Мединский.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. С самого утра к Художественному театру имени Чехова проститься с Табаковым идут люди, практически каждый несет цветы. Похоронят актера на Новодевичьем кладбище.

"Я не знаю, что могу сказать. Редко бывает, когда в одном человеке совмещается столько талантов — гениальный актер, выдающийся режиссер, великий педагог, воспитавший всех, плеяду. Я бы еще добавил — редчайший, выдающийся администратор театра, создавший такой образцовый, разный, всем интересный театр", — сказал Мединский на церемонии прощания.

Он подчеркнул, что Табаков стал "родным для всех граждан нашей страны", которые воспринимали его как члена семьи.