Оператор Анатолий Мукасей получит почетную премию "Белый квадрат"

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Известный российский оператор Анатолий Мукасей получит почетный приз "За вклад в операторское искусство" имени Сергея Урусевского по версии профессиональной премии "Белый квадрат", церемония вручения которой пройдет в "Гоголь-центре" 3 апреля.

В фильмографии Мукасея такие картины, как "Берегись автомобиля", "Виват, гардемарины!", "Большая перемена", "Чучело" и многие другие.

На главный приз премии киноизобразительного искусства "Белый Квадрат" претендуют операторы Владимир Башта ("Время первых"), Игорь Клебанов ("Холодное танго"), Юрий Клименко ("Матильда"), Михаил Кричман ("Нелюбовь"), Владислав Опельянц ("Заложники"), Алишер Хамидходжаев ("Аритмия").

Премия "Белый квадрат" основана Гильдией кинооператоров Союза кинематографистов России в 2004 году при участии министерства культуры РФ, Союза кинематографистов России. Продюсеры премии – актриса Анна Михалкова и Максим Королев.