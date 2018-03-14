На Московском культурном форуме почтят память Табакова

МОСКВА,14 мар — РИА Новости. Часть мероприятий на Московском культурном форуме будет посвящена памяти актера и режиссера Олега Табакова, который ушел из жизни в понедельник, сообщил на пресс-конференции в среду руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Ежегодный Московский культурный форум состоится в Центральном Манеже 23-25 марта 2018 года.

"На Московском культурном форуме будет специальный стенд, будет программа, посвященная памяти Олега Павловича Табакова. Также на площадке форума будет специальная книга, где можно выразить свои чувства, соболезнования", — сказал Кибовский.

По его словам, на культурном форуме также вспомнят художника Илью Глазунова, который ушел из жизни летом 2017 года. На площадке Манежа откроется экспозиция "Дар бесценный", составленная из уникальных шедевров, которые Глазунов завещал Москве.

"Форум — это и событие, и творческие проекты, и возможность отдать дань уважения большим мастерам, которые формируют культурную карту", — отметил глава департамента культуры.

Трехдневная программа форума поделится на деловую и фестивально-образовательную части. Гости форума узнают о библиотеках и культурных центрах столицы, посетят театральные постановки и музыкальные концерты, а также получат возможность встретиться с известными людьми. Участие в форуме примут более 500 учреждений культуры.

По словам замминистра культуры РФ Александра Журавского, Московский культурный форум является прекрасной площадкой для того, чтобы поговорить о статусе современной российской культуры, которая в последние несколько лет показывает выдающиеся результаты как в России, так и за рубежом. "Важно, что наша культура действительно интересна зрителю", — отметил Журавский.

Во второй день культурного форума пройдет ежегодная акция "Ночь театров-2018", приуроченная ко Всемирному дню театра, который отмечается 27 марта. В этом году главная тема фестиваля — "Театральные семьи. Театральные легенды". Коллективы из 60 театров столицы покажут фрагменты спектаклей, проведут мастер-классы и творческие вечера с выдающимися актерами и режиссерами.

Гости "Ночи театров" увидят документальный фильм "Семейное дело. Театр Табакова", фрагменты постановки "Беги, Алиса, беги" к юбилею Владимира Высоцкого, перформанс "Вертинский. Ариетки" от артистов труппы "Антикварный цирк" и многое другое.