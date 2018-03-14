Культ Хокинга: как парализованный физик-теоретик стал мировой телезвездой

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Анна Михайлова. В Кембридже на 77-м году жизни скончался выдающийся физик-теоретик Стивен Хокинг. Он был не только мировой величиной в науке, но и одним из самых известных широкой публике ученых. Несмотря на тяжелейший недуг, рано приковавший его к инвалидному креслу, Хокинг регулярно давал интервью, выступал на телевидении, снимался в рекламе, сериалах и озвучивал мультфильмы. РИА Новости вспоминает самые яркие появления физика на экранах.

"Звездный путь. Следующее поколение"

О жизни Хокинга снято немало фильмов, в том числе два художественных. Ученый, никогда не страдавший застенчивостью, любил появляться в кадре в роли самого себя. Его можно увидеть в 26-м эпизоде шестого сезона американского сериала "Звездный путь. Следующее поколение". Британский физик играет в покер на голографической палубе с андроидом Дейта, Исааком Ньютоном и Альбертом Эйнштейном.

"Теория большого взрыва"

Хокинг вдохновил на занятия наукой не одно поколение ученых. В частности, он был кумиром героев популярного комедийного сериала "Теория большого взрыва" о компании молодых калифорнийских ученых-гиков. Создателям ситкома не пришлось долго уговаривать физика поучаствовать в съемках. В итоге Хокинг появился в трех эпизодах разных сезонов сериала.

По сюжету один из главных персонажей — физик-теоретик Шелдон Купер — по характеру похож на Хокинга. Он даже становится его другом: обращается за советами, играет с ним в компьютерные игры и обсуждает девушек. Обоих ученых отличает уверенность в собственной гениальности, причем Хокинг с готовностью подшучивает над раздутым эго героя.

Мультфильмы

Ученый был частым гостем и в культовых американских мультсериалах. Хокинг несколько раз озвучивал свою рисованную копию в "Симпсонах" и "Футураме". Он также появлялся в "Гриффинах", "Гадких американцах" и "Дилберте". Примечательно, что во всех сериалах персонажа Хокинга высмеивают за непомерное самомнение и стремление присвоить себе всевозможные научные открытия. Тем не менее физик не отказывался участвовать в этих проектах, так как относился к себе с большой долей иронии и ценил даже рискованные шутки о собственной инвалидности.

"Монти Пайтон"

Комедийный талант Стивена Хокинга проявился в 2014 году, когда он выступил в шоу Monty Python Live в честь воссоединения легендарной британской комик-группы Монти Пайтон. Ученый снялся в скетче "Галактическая песня" вместе с физиком Брайаном Коксом. В эпизоде Хокинг переезжает коллегу на инвалидном кресле со словами "Я считаю, ты жалок", а потом устремляется в открытый космос, напевая песню о строении Вселенной.

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Хокинг называл себя идеальным претендентом на роль злодея в киносаге о Джеймсе Бонде. К сожалению, его мечта не сбылась, как и планы слетать в космос. Однако в 2016 году физик все же сыграл типичного британского злодея в рекламном ролике автомобиля Jaguar.