Мединский: Табаков не обсуждал кандидатуру преемника в МХТ имени Чехова

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Олег Табаков никогда не обсуждал кандидатуру своего возможного преемника в МХТ имени Чехова и не выдвигал Минкультуры РФ никаких требований на этот счет, сообщил журналистам во вторник министр культуры Владимир Мединский.

Олег Табаков скончался в понедельник в больнице после тяжелой продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова. Замминистра культуры РФ Александр Журавский сообщил во вторник, что Юрий Кравец будет назначен врио директора театра.

"Я очень часто общался с Табаковым. Никогда — ни в формальной, ни в неформальной обстановке — он не обсуждал преемника, никогда не выдвигал никаких требований к министерству культуры", — сказал министр.

Он отметил, что в вопросе назначения нового руководителя "торопиться не надо".

По словам Мединского, Табаков был выдающимся педагогом, воспитавшим множество по-настоящему талантливых актеров и режиссеров, а также замечательным организатором театрального дела, который в числе первых перевел МХТ и всех сотрудников на работу по контракту, сформировав таким образом труппу. "Об этих двух талантах Табакова забывать не надо", — подчеркнул министр.