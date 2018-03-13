Явлинский призвал ликвидировать прокатные удостоверения для кино

ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский заявил, что в России нужно ликвидировать прокатные удостоверения для кино.

"Нужна специальная политика по ликвидации цензуры, прокатных удостоверений – это все коррупция и гадость на самом деле. Увеличивать ассигнования на культуру нужно обязательно, в два раза, не меньше, но система должна быть другая, иначе эти деньги пропадут в никуда", — сказал Явлинский в ходе дебатов на "России 1".

Также, по его словам, сейчас в России массово закрываются библиотеки и культурные центры.

Ранее Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина", который должен был выйти 25 января. Прокатчиком картины выступает компания "Вольга". "Смерть Сталина" — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в СССР после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году. Ряд общественников и деятелей культуры ранее обратились к министру культуры Владимиру Мединскому приостановить действие прокатного удостоверения фильма для более тщательного анализа картины на предмет соответствия российскому законодательству.

До этого произошел еще один инцидент с прокатным удостоверением на фильм "Приключения Паддингтона-2", прокатчиком которого также выступает "Вольга". Прокатчик планировал выпустить фильм 18 января и начал предварительную продажу билетов, однако министерство выдало прокатное удостоверение только на 1 февраля. Подобная ситуация также произошла в прошлом апреле, когда министерство хотело сдвинуть премьеру фильма "Форсаж 8" из-за выхода российской картины "Время первых".

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.