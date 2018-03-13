Собчак рассказала, что смерть Табакова стала для ее семьи личной потерей

ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак рассказала, что смерть актера Олега Табакова стала для ее семьи личной потерей.

Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни в больнице после тяжелой продолжительной болезни. Похороны Табакова состоятся на Новодевичьем кладбище 15 марта.

"Большая потеря для нашей семьи, личная потеря – уход Олега Павловича Табакова. Мой муж Максим Виторган шесть лет проработал во МХТ, поэтому мы скорбим вместе со всей страной, для нас это еще и личная утрата действительно гениального человека", — сказала Собчак в ходе дебатов на телеканале "России 1".

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.