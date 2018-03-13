К юбилею Мариуса Петипа выпустят его мемуары и дневники Кшесинской

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Мемуары хореографа Мариуса Петипа с научными комментариями и дневники балерины Матильды Кшесинской издадут в России в 2018 году, сообщил журналистам во вторник директор Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина Дмитрий Родионов.

В этом году в России отмечается двухсотлетие со дня рождения хореографа Мариуса Петипа. Его творчество определило развитие русского и мирового балета не только во второй половине XIX века, но и на хореографическое искусство нашего времени. Его постановки "Спящая красавица", "Лебединое озеро", "Баядерка" составляют основу репертуара крупнейших балетных трупп всего мира.

"Я бы хотел назвать два издания, которые мы готовим в настоящий момент и которые скоро выйдут, — это мемуары Петипа в новом переводе, научно откомментированные, с сопроводительным аппаратом, что делается в мире впервые, а также дневники Матильды Кшесинской и воспоминания Иосифа Кшесинского", — сказал Родионов.

По его словам, это первое в России научное издание с комментариями и большим иллюстративным рядом. "Мне кажется, эти книги встанут в ряд событий этого года", — заметил директор музея.

Также в рамках празднования двухсотлетия Петипа пройдет научная конференция балетоведов со всего мира, что станет важным научным событием в рамках юбилея.

В свою очередь замминистра культуры Александр Журавский подчеркнул, что невозможно изъять постановки Петипа из русского искусства, и русский балет в своем звездном проявлении тесно связан с его именем.

"Хронологически год у нас большой, но финальная точка празднования двухсотлетия Мариуса Петипа будет на Санкт-Петербургском международном форуме, который в этом году будет проходить с 15 по 17 ноября", — сказал Журавский.