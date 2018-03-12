В Москве пройдет выставка-перформанс, посвященная 140-летию ГИТИСа

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. "ДНК театра. Выставка-перформанс к 140-летию ГИТИСа" откроется в Международный день театра 27 марта в Музее современного искусства, сообщили в пресс-службе института.

Это совместный проект музея и Российского института театрального искусства. Авторы идеи — ректор ГИТИС Григорий Заславский и глава Музея современного искусства Алексей Трегубов.

"Для нас очень важно то, что выставка будет проходить на территории Музея современного искусства. Это в русле сегодняшнего развития театра, который становится искусством, использующим и перформанс, и видео-арт. Поэтому мы и назвали наш проект выставкой-перформансом. Эта выставка станет днем открытых дверей длинною в 12 суток", — рассказал РИА Новости Заславский.

На это время пространство особняка на Гоголевском бульваре станет театральным исследовательским центром, где каждый день будут происходить актерские и режиссерские опыты, профессорские "заседания" и мастер-классы, экспериментальные постановки.

Театр и музей объединяться, чтобы создать специальную платформу для взаимодействия со зрителем как со свидетелем и полноправным участником всех внутренних учебных процессов закулисного мира, говорится в сообщении.