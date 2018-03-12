Кадыров: Табакова знали и любили несколько поколений граждан СССР и России

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким Олега Табакова, отметив, что его знали и любили несколько поколений граждан Советского Союза и России.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни в больнице после тяжелой продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова.

"Ушёл из жизни великий актёр и режиссёр, художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Олег Табаков. Его знали и любили несколько поколений граждан Советского Союза и России. Олег Павлович был Народным артистом СССР, лауреатом престижных премий и государственных наград. Он вырастил целую плеяду талантливых актёров", — написал он в Telegram.

"Олега Табакова будет не хватать российскому зрителю и отечественной театральной школе. Выражаю искренние соболезнования родным, близким Олега Табакова и коллективу Московского художественного театра", — добавил Кадыров.