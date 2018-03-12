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Культура

Кот Матроскин, Обломов и мисс Эндрю: лучшие кинороли Олега Табакова

Сюжет:
Умер Олег Табаков (43)
19:0012.03.2018
(обновлено: 19:45 12.03.2018)
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© Киностудия им. М. Горького (1973)Актер Олег Табаков в роли Шелленберга в фильме Семнадцать мгновений весныАктер Олег Табаков в роли Шелленберга в фильме Семнадцать мгновений весны
© Киностудия им. М. Горького (1973)

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Свою первую роль в кино Олег Табаков сыграл в 1953 году, еще студентом Школы-студии МХАТ, в фильме "Тугой узел" режиссера Михаила Швейцера. С этого момента на экраны постоянно выходили фильмы с его участием, иногда по несколько в год. РИА Новости вспоминает самые известные киноработы Олега Павловича Табакова.

"Шумный день" (1960)

© РИА НовостиПерейти в фотобанкКадр из художественного фильма "Шумный день"
© РИА Новости
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Кадр из художественного фильма "Шумный день"

Главная роль в картине режиссеров Георгия Натансона и Анатолия Эфроса принесла молодому актеру Табакову невероятную популярность. Черно-белый фильм по комедии Виктора Розова рассказывает об одном дне в московской семье, большая часть действия происходит в небольшой квартире. "Зачем вы сняли фильм в захолустьях Москвы, когда есть красивые проспекты?!" — упрекала режиссера Натансона министр культуры Фурцева. После еще нескольких просмотров чиновниками и обсуждений картина все же вышла на экраны. Позже Натансон вспоминал, что фильм "за два месяца посмотрели 18 миллионов зрителей, и он в сотни раз оправдал вложенные в него средства. Олег Табаков стал любимцем молодежи".

"Семнадцать мгновений весны" (1973)

© РИА Новости / А. ГольцинПерейти в фотобанкНародные артисты СССР Вячеслав Тихонов в роли Штирлица и Олег Табаков в роли Шелленберга в фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"
© РИА Новости / А. Гольцин
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Народные артисты СССР Вячеслав Тихонов в роли Штирлица и Олег Табаков в роли Шелленберга в фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"

К моменту съемок в сериале Лиозновой за плечами Табакова было уже около двух десятков ролей в кино. Олег Павлович, создавший на экране образ интеллигентного и мягкого Шелленберга, внешне очень походил на реального прототипа своего героя. По воспоминаниям Юрия Визбора, ему даже написала племянница Шелленберга, поблагодарив его за работу.

"Неоконченная пьеса для механического пианино" (1977)

© Мосфильм (1976)Кадр из фильма "Неоконченная пьеса для механического пианино"
© Мосфильм (1976)
Кадр из фильма "Неоконченная пьеса для механического пианино"

В 1970-е одна за другой выходят картины с участием Олега Павловича, и каждая роль — без преувеличения шедевр. Фильм по мотивам нескольких произведений Чехова Никита Михалков снимал неспешно, тщательно подбирая актеров. Табаков сыграл Павла Петровича Щербука. Съемки проходили в подмосковной усадьбе, где актеры жили все лето. Долгие беседы и прогулки плавно переходили в репетиции — только так, по задумке режиссера, можно было создать особую атмосферу в кадре.

"Трое из Простоквашино" (1978)

© Союзмультфильм (1978)Кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино"
© Союзмультфильм (1978)
Кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино"

Как ни странно, одна из самых узнаваемых ролей Олега Павловича — анимационный герой. Всенародно любимый мультфильм о приключениях Дяди Федора, кота и пса в деревне Простоквашино во многом обязан своим успехом неподражаемому голосу Табакова, который озвучил Матроскина.

"Красавец-мужчина"  (1978)

© ТО "Экран" (1978)Кадр из фильма "Красавец-мужчина"
© ТО "Экран" (1978)
Кадр из фильма "Красавец-мужчина"

Табаков был актером удивительно разносторонним — и за этим, казалось бы,  штампом кроется его уникальный талант. Он умел быть великолепным всегда: будь то серьезная драматическая роль или же нелепый комедийный образ.

"Несколько дней из жизни И. И. Обломова" (1979)

© Мосфильм (1979)Кадр из фильма "Несколько дней из жизни И.И. Обломова"
© Мосфильм (1979)
Кадр из фильма "Несколько дней из жизни И.И. Обломова"

Главная роль в замечательной экранизации романа Ивана Гончарова — одна из  лучших киноработ Олега Павловича. Добрый, искренний, но ленивый и апатичный Илья Ильич Обломов, которого не может изменить даже большая любовь, получился у Табакова ровно таким, как на страницах великой книги.

"Москва слезам не верит" (1979)

© Мосфильм (1979)Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
© Мосфильм (1979)
Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

В культовой мелодраме Владимира Меньшова, которая принесла советскому кинематографу "Оскар", Табаков появился в небольшой, но запоминающейся роли. В его исполнении Володя, женатый любовник Катерины, в одночасье превращается из уверенного, обаятельного мужчины в трусливого подлеца.

"Полеты во сне и наяву" (1982)

© Студия Довженко (1982)Кадр из фильма "Полеты во сне и наяву"
© Студия Довженко (1982)
Кадр из фильма "Полеты во сне и наяву"

Еще одну сильную роль второго плана Табаков сыграл в фильме Романа Балаяна о кризисе среднего возраста. Его персонаж — начальник главного героя, безответно влюбленный в коллегу в исполнении Людмилы Гурченко. Этот любовный треугольник — едва ли не более пронзительная сюжетная линия, чем история главного героя.

"Мэри Поппинс, до свидания" (1983)

© Гостелерадио/ Мосфильм (1983)Кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания"
© Гостелерадио/ Мосфильм (1983)
Кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания"

Для таланта Табакова не было границ ни жанровых, ни даже гендерных. В телевизионном мюзикле Леонида Квинидзе "Мэри Поппинс, до свидания" Олег Павлович сыграл строгую мисс Эндрю. Говорят, чтобы вжиться в эту роль, актер пристально наблюдал за собственной тещей.

"Человек с бульвара Капуцинов" (1987)

© Мосфильм (1987)Кадр из фильма "Человек с бульвара Капуцинов"
© Мосфильм (1987)
Кадр из фильма "Человек с бульвара Капуцинов"

Табакову прекрасно удавались роли обаятельных негодяев. В комедийном вестерне Аллы Суриковой "Человек с бульвара Капуцинов" актер сыграл аморального и жадного хозяина салуна Гарри Маккью. Его герой разрывается между любовью к кино и желанием заработать. Алчность побеждает: бармен не гнушается самых постыдных приемов, чтобы выжать из города бескорыстного проповедника кино мистера Феста. Но даже такого неприятного персонажа Табаков наделил своей неотразимой харизмой.

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