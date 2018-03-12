Новый Дом культуры открыли на Тамбовщине рядом с усадьбой Рахманинова

ТАМБОВ, 12 мар — РИА Новости. Двухэтажный Дом культуры с концертным залом открылся рядом с музеем-усадьбой Сергея Рахманинова в селе Ивановка Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

По его словам, это первое здание дома культуры, построенное на территории Тамбовской области с 1994 года.

"В новом здании расположены фойе, гримерные, оборудованы пространства для размещения выставочных экспозиций, и, конечно же, современный концертный зал на 255 мест. В зале установлены кресла-трансформеры, что делает его многофункциональным. В Ивановку ежегодно съезжаются многочисленные туристы, чтобы послушать выступления музыкантов мировой величины и насладиться красотой мест, которые очаровывали самого Рахманинова. С открытием Дома культуры значимые мероприятия здесь можно проводить круглогодично", — отметил представитель пресс-службы.

Он добавил, что стоимость строительства составила 130 миллионов рублей, из них 20 миллионов рублей было выделено из федерального бюджета, а 110 миллионов рублей — из бюджета Тамбовской области.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, выступая на церемонии открытия, назвал возведение Дома культуры в Ивановке значимым событием не только для Тамбовской области, но и для всей страны, поскольку Ивановка является крупнейшим центром сохранения и трансляции российского культурного наследия, связанного с жизнью и творчеством Сергея Рахманинова.

"Тамбовская область стала одним из пяти регионов, где был реализован такой проект. Его реализация — подтверждение современного отношения к культуре как на федеральном, так и на региональном уровне. Президент в послании Федеральному собранию обратил на эту тему особое внимание, отметив, что культура должна развиваться не только в административных центрах, но и в сельской местности. Тамбовщина и дальше будет участвовать в подобных проектах с федеральной поддержкой", — сказал Никитин.

В пресс-службе добавили, что строительство Дома культуры осуществлялось при поддержке министерства культуры и министерства сельского хозяйства РФ в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года". Проект поддержали выдающиеся музыканты Николай Луганский, Владимир Спиваков, Юрий Темирканов, которые, по словам собеседника агентства, выступят в новом концертном зале в мае.

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