Директор "Современника" прокомментировал инцидент в Самаре

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Московский театр "Современник" готовит официальное письмо о событиях, которые произошли на гастролях в Самаре, сообщения о них в соцсетях и СМИ не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости директор театра Игорь Попов.

Ранее в соцсетях появилась информация, что на гастролях театра "Современник" в Самаре на спектакле "Не становись чужим" актер Михаил Ефремов нецензурно выражался.

"Сейчас мы готовим официальное письмо, которое будет разослано прессе. И там будет предъявлена наша позиция по событиям, произошедшим на гастролях. Я считаю, что то, что было написано в соцсетях и появлялось в СМИ, не соответствует действительности. В том, что произошло в Самаре, я не вижу криминала", — сказал Попов.