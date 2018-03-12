Мультфильм "Воробушек" получил награду на фестивале анимэ в Токио

ТОКИО, 12 мар – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Мультфильм Жанны Бекмамбетовой "Воробушек" награжден призом префекта района Тосима в Токио по итогам ежегодного фестиваля Tokyo Anime Award Festival, говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Среди российских номинантов в конкурсной программе также были представлены полнометражная версия мультфильма "Смешарики. Дежавю" и короткометражный мультфильм Евгении Жирковой "Девочка, дракон и папа".

Tokyo Anime Award Festival проводится с 2002 года, его награды и премии по праву считаются одними из самых престижных в области мультипликационных фильмов. В этом году фестиваль проходил с 9 по 12 марта. Церемония закрытия фестиваля состоялась в понедельник в Toshima Center Square.

Жюри фестиваля выбрало победителей в таких категориях, как полнометражный метр, короткий метр, анимационный фильм года, лучший студенческий анимационный фильм и другие. Всего на конкурс была представлена 731 работа со всего мира.

Гран-при в категории полного метра получила картина тайваньского мультипликатора "По дороге счастья", а в категории короткометражных мультипликационных лент – фильм "Негативное пространство" из Франции.