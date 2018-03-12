Директор ГМИИ имени Пушкина посоветовала приложение для изучения экспонатов

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Самые знаменитые экспонаты Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина, которые расположены в Галерее искусств стран Европы и Америки XIX-XX веков, теперь можно изучить с помощью мобильного приложения Artefact в режиме реального времени, сообщила журналистам в понедельник директор музея Марина Лошак.
Она отметила, что приложение было разработано специально к Чемпионату мира 2018 года, чтобы туристы, которые приедут в Москву, могли бы больше узнать про экспонаты музея на английском языке.
В свою очередь министр культуры Владимир Мединский отметил, что с этим приложением отпадает необходимость в аудиогиде, так как оно автоматически включает его при распознавании картины. По его словам, к приложению Artefact уже подключены 90 музеев и организаций, а также в него внесены около 50 выставок.
Всего в приложение включены 280 экспонатов музея. Для того чтобы им воспользоваться, его необходимо скачать и навести экран телефона на экспонат. Также в приложении можно увидеть экспонаты до реставрации.