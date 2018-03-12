"Крепкий евростандарт": эксперты оценили песню Самойловой для Евровидения

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российская участница международного конкурса "Евровидение-2018" Юлия Самойлова исполнит композицию "I Won't Break", которую она считает "очень личной песней со стержнем". Эксперты, опрошенные РИА Новости, оценили композицию как "крепкий евростандарт", пожелали певице не волноваться и хорошо выступить.

Конкурс "Евровидение" в 2018 году впервые пройдет в Португалии на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй (в котором выступает Россия) — 10 мая, а финал конкурса — 12 мая. В воскресенье Первый канал представил в эфире композицию "I Won't Break", с которой Самойлова выступит на конкурсе.

Замок из песка



"У нас замечательный исполнитель, прекрасная песня, исполненная смысла, и очень красивый номер. И как всегда — наилучшие ожидания от конкурса, который пользуется у нас в стране большой популярностью. Россия возвращается!" — сказал глава российской делегации на конкурсе и главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта, слова которого приводит пресс-служба телеканала.

Над новой песней Самойловой работала та же интернациональная команда авторов, что и год назад — Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. С Гуткиным Первый канал уже не раз сотрудничал на Евровидении — он участвовал в создании песен Дины Гариповой и Полины Гагариной.

"Это очень личная песня. Она о силе духа Юлии, вдохновившей столь многих. В песне есть образ замка из песка, который хрупок лишь на первый взгляд, а на деле — крепок как скала", — сказал Гуткин.

Как отмечает сама Самойлова, авторы словно задались целью переложить на музыку ее собственные мысли и переживания. "Евровидение" — это то, о чем мы мечтали всей семьей. Здорово, что мечты сбываются… Это песня со стержнем, она прямо про меня, обо мне. Я себя в ней чувствую настоящей", — сказала Самойлова в эфире Первого канала.

Официальное видео для песни снял режиссер Алексей Голубев, который также будет постановщиком конкурсного номера Юлии Самойловой в Лиссабоне. Как уточнили в дирекции общественных связей Первого канала, в 2015 году он был режиссером музыкального клипа и номера Полины Гагариной на "Евровидении" в Вене. Детали выступления Юлии пока держатся в секрете.

"Это будет метафора зарождения жизни и любви, а главное — веры", — объяснил Голубев концепцию номера Самойловой.

Вторая попытка



"Евровидение-2017" прошло в Киеве. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

Европейский вещательный союз предложил России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

"Первый канал держит свое слово. По отношению к нашей участнице была допущена в прошлом году вопиющая несправедливость. Что касается сегодняшнего дня, обсуждать участника даже не имеет смысла. Мы проявляем настойчивое желание отправить девушку на конкурс, и здесь все логично. Мы Юлю поддерживаем", — сказал РИА Новости продюсер Иосиф Пригожин.

Думать о музыке



"Песню послушал, но музыка не моя. А Юле желаю хорошо спеть, не волноваться и думать о музыке", — прокомментировал готовящийся номер Петр Налич. Певец и его музыкальный коллектив представили Россию на конкурсе в Осло в 2010 году с композицией "Lost and Forgotten".

Певица Маша Кац, которая в 1994 году стала первой российской участницей "Евровидения", надеется, что в этом году Юлию Самойлову ожидает успех, и считает, что ее новая композиция "I Won't Break" соответствует стандарту конкурса.

"Я считаю, это замечательно, что туда едет Юля, что обещанный ей вояж все-таки состоится. Это важно. Песня — крепкий такой евростандарт, тем более, она написана в соавторстве с Леонидом Гуткиным. Как практика показывает, его соавторство — хорошая примета. Будем надеяться, что справедливость восторжествует и то, что произошло в прошлом году, сторицей окупится успехом в этом", — сказала Кац РИА Новости.