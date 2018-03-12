МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Певица Маша Кац, которая в 1994 году стала первой российской участницей "Евровидения", надеется, что в этом году на конкурсе Юлию Самойлову ожидает успех, и считает, что ее новая композиция I Won't Break соответствует стандарту конкурса.

Первый канал в воскресенье презентовал композицию I Won't Break, с которой Самойлова выступит на конкурсе песни "Евровидение-2018" в Лиссабоне.

"Я считаю, это замечательно, что туда едет Юля, что обещанный ей вояж все-таки состоится. Это важно. Песня — крепкий такой евростандарт, тем более, она написана в соавторстве с Леонидом Гуткиным. Как практика показывает, его соавторство — хорошая примета. Будем надеяться, что справедливость восторжествует и то, что произошло в прошлом году, сторицей окупится успехом в этом", — сказала Кац РИА Новости.

Над новой песней для Самойловой работали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Именно эта команда авторов создала композицию Flame Is Burning, с которой певица должна была выступить на конкурсе в прошлом году.

"Евровидение-2017" прошло в Киеве. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

Конкурс песни впервые пройдет в Португалии на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй, в котором примет участие Самойлова, — 10 мая, а финал — 12 мая.