Певец Петр Налич посоветовал Самойловой не волноваться на "Евровидении"

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Певец Петр Налич, который представлял Россию на "Евровидении" в 2010 году, посоветовал Юлии Самойловой не волноваться на конкурсе в Португалии и пожелал исполнительнице удачи.

Презентация композиции I Won't Break, с которой представительница России Самойлова выступит на конкурсе песни "Евровидение-2018" в Лиссабоне, состоялась в воскресенье в эфире Первого канала.

"Песню послушал, но музыка не моя. А Юле желаю хорошо спеть, не волноваться и думать о музыке", — сказал Налич РИА Новости. Певец и его музыкальный коллектив представили Россию на конкурсе в Осло в 2010 году с композицией Lost and Forgotten.

Самойлова должна была выступать на "Евровидении-2017" в Киеве с песней о любви Flame Is Burning. Однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

Над новой песней для Самойловой работала та же интернациональная команда авторов, что и год назад — Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

"Евровидение" в этом году пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая.