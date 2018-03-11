Каррерас вручил Гуцериевой премию BraVo в номинации "Взгляд в будущее"

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Легенда мировой оперной сцены Хосе Каррерас вручил музыкальную премию BraVo в номинации "Взгляд в будущее" виолончелистке Дали Гуцериевой, передает корреспондент РИА Новости.

"Много-много лет назад я был таким же молодым, как и ты. Я стоял на сцене и чувствовал, как бьется мое сердце. Теперь я понимаю, что это был один из счастливейших дней моей жизни, потому что передо мной было все время, чтобы выполнить свои мечты. Старайся, работай усердно, и ты достигнешь невероятных высот", — сказал Каррерас, обращаясь к Гуцериевой.

Рок-звезда Род Стюарт вручил награду в номинации "Дирижер года" художественному руководителю Пермского театра оперы и балеты Теодору Курентзису. "Это прекрасное пафосное мероприятие — не мой формат, я из провинции", — пошутил дирижер, получая награду из рук певца.

На исторической сцене Государственного академического театра проходит второй этап Первой международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Всего на ней представлено 24 номинации: 12 — в области популярной музыки и 12 — в сфере классического искусства, а также специальные номинации оргкомитета премии. В субботу в Государственном Кремлёвском дворце премии вручили Роду Стюарту, Григорию Лепсу и Максиму Фадееву, Светлане Лободе и Сергею Лазареву.