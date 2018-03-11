Кассель вручил премию BraVo балерине Захаровой за ее сольный проект Amore

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Французский актер, лауреат премии "Сезар" Венсан Кассель вручил премию BraVo в номинации "Балет года" балерине Светлане Захаровой за ее сольный проект Amore, передает корреспондент РИА Новости.

"Имею честь наградить великую Светлану Захарову", — сказал Кассель по-русски.

По его словам, премия BraVo — это целый мир, так как она охватывает музыку всех направлений и жанров. "Отбрасывая условности, она охватывает мир кино и моды. Стильная, масштабная, единственная в своем роде", — добавил актер.

Захарова, отметила, что это первая премия ее сольного проекта Amore. "И вдвойне приятно ее получить в родном театре, на родной сцене", — подчеркнула балерина.

На исторической сцене Государственного академического театра проходит второй этап Первой международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Всего на ней представлено 24 номинации: 12 — в области популярной музыки и 12 — в сфере классического искусства, а также специальные номинации оргкомитета премии. В субботу в Государственном Кремлёвском дворце премии вручили Роду Стюарту, Григорию Лепсу и Максиму Фадееву, Светлане Лободе и Сергею Лазареву.