Премию BraVo вручили филиалу Мариинского театра во Владивостоке

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский вручил музыкальную премию BraVo в номинации "Лучшая концертная/театральная площадка" филиалу Мариинского театра во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости.

"Мариинский театр сегодня — это самый большой в мире театральный комплекс классического музыкального искусства. Это не только старая Мариинка, это и замечательный концертный зал там же, в Петербурге, это Мариинка во Владикавказе и, конечно, одна из самых современных концертных площадок в мире — Мариинка во Владивостоке", — сказал министр.

Он отметил, что премия выбрала правильные критерии оценки — не только мнение независимого жюри, но и число продаж дисков и внимание зрительской аудитории.

Также Мединский зачитал официальное приветствие президента России Владимира Путина. "Хотел бы от всего сердца присоединиться к этим пожеланиям, пожелать премии успехов и процветания", — добавил он.

На исторической сцене Государственного академического театра проходит второй этап Первой международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Всего на ней представлено 24 номинации: 12 — в области популярной музыки и 12 — в сфере классического искусства, а также специальные номинации оргкомитета премии. В субботу в Государственном Кремлёвском дворце премии вручили Роду Стюарту, Григорию Лепсу и Максиму Фадееву, Светлане Лободе и Сергею Лазареву.