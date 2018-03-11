Появилось видео со скандального спектакля с Ефремовым в Самаре

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Опубликована видеозапись инцидента с участием актера Михаила Ефремова, случившегося на спектакле в Самаре. Ролик разместил местный портал "Волга Ньюс".
На видео Ефремов вступает в полемику со зрителями и ругается матом со сцены.
"Мы играем англичан! Для вас! Серьезную ученую комедию", — сказал раздосадованный поведением одного из зрителей актер.
Возвращаясь к работе, он добавил, что забыл текст.
В Министерстве культуры Самарской области поведение Ефремова сочли "безобразным". Руководство "Современника" выясняет обстоятельства происшедшего.