Для посетителей выставки Верещагина в Новой Третьяковке открыли три входа

Посетители у картины Василия Верещагина После атаки. Перевязочный пункт под Плевной в Третьяковской галерее

Посетители у картины Василия Верещагина После атаки. Перевязочный пункт под Плевной в Третьяковской галерее

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Очередь на выставку Василия Верещагина в Новой Третьяковке в Москве на данный момент небольшая; ситуация находится под контролем, поскольку организовано три разных входа для посетителей, а также существует возможности приобрети билеты заранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе галереи.

Выставка "Василий Верещагин" посвящена творчеству выдающегося русского художника, философа и путешественника. Масштабная ретроспектива, включающая около 500 произведений живописи и графики, делится на тематические блоки, повествующие о походах и путешествиях Верещагина. Для широкой аудитории экспозиция открылась 7 марта. Ранее СМИ сообщали об огромных очередях на выставку.

"Очереди все праздники действительно достаточно большие, но ситуация полностью под контролем благодаря трем разным входам и возможности купить билеты заранее. В данный момент волонтеры передают, что очередь обычная, небольшая", — сказали в пресс-службе.

Ранее директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сообщила, что билеты на выставку можно будет приобрести в кассах Третьяковской галереи и онлайн. Для посетителей организовано три прохода — для тех, кто стоит в очереди в кассу на ближайший сеанс, для тех, кто купил билет онлайн, и третий проход для тех, кто хочет осмотреть постоянную экспозицию.

Посещение экспозиции осуществляется по сеансам продолжительностью 30 минут, при этом количество билетов на один сеанс составляет 250 штук.