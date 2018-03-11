Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week открылась показом Вячеслава Зайцева

Дизайнер Валентин Юдашкин и модельер Вячеслав Зайцев на показе новой коллекции одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. 10 марта 2018

Дизайнер Валентин Юдашкин и модельер Вячеслав Зайцев на показе новой коллекции одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. 10 марта 2018

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Всемирно известный российский модельер Вячеслав Зайцев представит коллекцию, на которую его вдохновило народное творчество, на открытии Mercedes-Benz Fashion Week Russia в субботу: эта презентация завершит многолетнюю серию регулярных сезонных показов великого кутюрье, сообщает пресс-служба мероприятия.

Советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев прославился во всем мире благодаря своему самобытному стилю, в котором ярко прослеживалось влияние народных мотивов. Он работал над сценическими образами таких звезд, как Муслим Магомаев и Иосиф Кобзон, Тамара Синявская и Людмила Зыкина, Александр Стрельченко и Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Эдита Пьеха.

На протяжении десяти лет он принимал участие в регулярных сезонных показах на Mercedes-Benz Fashion Week Russia, представив зрителям более 10 000 образов.

"Мне всегда хотелось делать что-то яркое и интересное, то, что поможет человеку выразить его индивидуальность. Я закончил регулярные сезонные показы, но не творчество, и продолжу радовать вас специальными проектами", — сказал Зайцев, слова которого приводит пресс-служба.

На открытии Mercedes-Benz Fashion Week Russia великий кутюрье представит ретроспективный показ, приуроченный также к его 80-летию. Новая коллекция одежды проникнута желанием вновь воздать должное народному творчеству. "Истоки-2" — это тема самобытного русского костюма в новом прочтении, возвращение к истокам, русской культуре", — пояснил модельер.

Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет в московском "Манеже" с 10 по 14 марта. Свои коллекции на неделе моды представят более 100 российских и иностранных дизайнеров, среди которых Игорь Гуляев, Александр Рогов, Белла Потемкина, а также новички индустрии.

Кроме того, с 11 по 15 марта начинающие дизайнеры смогут принять участие в интенсивной образовательной программе Fashion Futurum Accelerator, которая включает мастер-классы от международных экспертов моды и успешных предпринимателей fashion-индустрии, отмечается в сообщении.

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