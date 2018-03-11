Путин приветствовал участников фестиваля "Посвящение Мариусу Петипа"

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей фестиваля российских балетных школ "Посвящение Мариусу Петипа" и подчеркнул, что юбилей великого хореографа является особой датой для мировой и отечественной культуры, сообщается на сайте Кремля.

"Приветствую вас по случаю открытия Фестиваля российских балетных школ, приуроченного к 200-летию со дня рождения Мариуса Ивановича Петипа. Юбилей этого великого хореографа — особая дата для отечественной и мировой культуры и, конечно, для знатоков и ценителей классического танца", — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что с именем выдающегося мастера связана целая эпоха в истории русского балета. По его совам, весьма символично, что отрывки из знаменитых постановок Петипа вошли в программу фестиваля.

Путин выразил уверенность в том, что форум станет настоящим праздником для одаренных участников из разных регионов страны, которые смогут выступить в Большом и Мариинском театрах, приобщиться к богатейшему творческому наследию Мариуса Петипа, получить уроки мастерства у признанных звезд балетной сцены.