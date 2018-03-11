Pirelli 2018: как британец Тим Уокер сломал стандарты знаменитого календаря

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Московский Мультимедиа Арт Музей представляет выставку снимков, сделанных для календаря Pirelli 2018. На сей раз британский фотограф Тим Уокер создал фотографии по мотивам "Приключений Алисы в Стране чудес" Льюиса Кэрролла. РИА Новости узнало о том, зачем фотограф привлек к работе афроамериканских моделей.

© Фото : Предоставлено Московским Мультимедиа Арт Музеем Репродукция работ с выставки "Календарь Pirelli 2018. Тим Уокер" © Фото : Предоставлено Московским Мультимедиа Арт Музеем Репродукция работ с выставки "Календарь Pirelli 2018. Тим Уокер"

"Календарь Pirelli начинался как издание, фиксировавшее стандарты женской красоты, — рассказывает куратор ММАМ Анна Зайцева. — Однако в последние годы фотографы, приглашаемые компанией к сотрудничеству, активно экспериментируют. Стандарты женской красоты меняются, и это отражается в глянцевых журналах, изданиях, диктующих нам те образы, на которые следует ориентироваться".

Куратор напоминает, что два года назад серию снимков для календаря сделала Энни Лейбовиц. Вместо шаблонных образов она выбрала в качестве моделей женщин, добившихся значимых результатов в социальной сфере.

© Фото : Предоставлено Московским Мультимедиа Арт Музеем Репродукция работ с выставки "Календарь Pirelli 2018. Тим Уокер" © Фото : Предоставлено Московским Мультимедиа Арт Музеем Репродукция работ с выставки "Календарь Pirelli 2018. Тим Уокер"

Для издания 2018 года Тим Уокер обратился к знакомому всем литературному сюжету, но трактовал его совершенно по-новому, неожиданно. "Календарь Pirelli, как правило, старается сохранять актуальность. Эта съемка переносит классическое произведение в наши дни и погружает в современный контекст, — отмечает куратор музея. — В качестве моделей фотограф выбирает афроамериканцев. Мир кэрролловской Алисы построен на противостоянии двух цветов — белого и алого, а здесь все выворачивается наизнанку".

© Фото : Предоставлено Московским Мультимедиа Арт Музеем Репродукция работ с выставки "Календарь Pirelli 2018. Тим Уокер" © Фото : Предоставлено Московским Мультимедиа Арт Музеем Репродукция работ с выставки "Календарь Pirelli 2018. Тим Уокер"

Фотограф Тим Уокер пригласил сняться представителей самых разных профессий, и не всегда из модельного бизнеса. Среди 18 человек, участвовавших в проекте, — и голливудская звезда Вупи Голдберг, и гамбийская активистка по защите прав женщин Джаха Дукурех, музыканты, актеры. В образе палача внимательный зритель узнает легендарную модель Наоми Кэмпбелл.

© Фото : Предоставлено Московским Мультимедиа Арт Музеем Репродукция работ с выставки "Календарь Pirelli 2018. Тим Уокер" © Фото : Предоставлено Московским Мультимедиа Арт Музеем Репродукция работ с выставки "Календарь Pirelli 2018. Тим Уокер"

"Некоторые персонажи, имевшие у Кэрролла алые атрибуты, здесь становятся белыми, — отмечает куратор Анна Зайцева. — Одна из центральных героинь — австралийская фотомодель-альбинос родом из Южного Судана Даки Тот в роли Белой Королевы. В своих интервью участники съемки говорили, что хотели дать возможность каждой девочке почувствовать себя частью этой сказки".

© Фото : Предоставлено Московским Мультимедиа Арт Музеем Репродукция работ с выставки "Календарь Pirelli 2018. Тим Уокер" © Фото : Предоставлено Московским Мультимедиа Арт Музеем Репродукция работ с выставки "Календарь Pirelli 2018. Тим Уокер"

Для масштабной постановочной съемки были сшиты роскошные костюмы. Эти фотоработы вполне можно сравнить с театральным спектаклем: настолько тщательно продуманы все мизансцены.

© Фото : Предоставлено Московским Мультимедиа Арт Музеем Репродукция работ с выставки "Календарь Pirelli 2018. Тим Уокер" © Фото : Предоставлено Московским Мультимедиа Арт Музеем Репродукция работ с выставки "Календарь Pirelli 2018. Тим Уокер"

"Многие выдающиеся произведения создавались на заказ, вспомним хотя бы мастеров эпохи Возрождения, — говорит куратор музея Анна Зайцева. — В заказе нет ничего плохого. Можно только порадоваться возможностям, предоставляемым современным художникам".