В Луганске в честь 8 Марта выступили Митя Фомин и группа "Челси"

ЛУГАНСК, 9 мар — РИА Новости. Российская группа "Челси" и певец Митя Фомин выступили в пятницу в Луганске с концертом, посвященном Международному женскому дню, сообщил журналистам и.о. министра культуры, спорта и туризма самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Дмитрий Сидоров.

"Сегодняшний концерт министерство посвятило прекрасной половине нашей Луганщины — самым красивым, сильным и добрым женщинам", — сказал он.

Солисты российской поп-группы "Челси" исполнили свои хиты и заявили, что в ближайшее время планируют приехать в ЛНР с новым концертом.

"Сегодня был один из самых ярких концертов за годы нашей карьеры. Если честно, после последней песни не хотелось уходить, спеть еще и еще. Такого поющего зала у нас не было очень давно. Это, действительно, трогает. Люди какие-то особенные… Надеюсь, что приедем скоро, мы говорили про майские праздники", — сказал журналистам солист группы Арсений Бородин.

© РИА Новости Луганск. Российская группа "Челси" и Митя Фомин на концерте, посвященном Международному женскому дню © РИА Новости Луганск. Российская группа "Челси" и Митя Фомин на концерте, посвященном Международному женскому дню

Митя Фомин поздравил присутствующих женщин с праздником и заявил, что ему была очень интересна эта поездка.

"В последний раз я приезжал сюда в составе группы "Hi-Fi", а теперь приехал как сольный исполнитель. Мне интересно увидеть обстановку. Что-то я уже успел увидеть в дороге, из окна гостиницы. Здесь спокойно, думаю, что все будет хорошо", — сказал он.