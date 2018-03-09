Шорт-лист Букеровской премии огласят 12 апреля

ЛОНДОН, 9 мар – РИА Новости. Шорт-лист Букеровской премии (Golden Man Booker Prize) — итоговый список, из которого жюри выберет финалиста, — огласят в Лондоне 12 апреля, сообщили РИА Новости в пятницу в оргкомитете награды.

"Шорт-лист будет объявлен на мероприятии в Сомерсет хаусе в Лондоне 12 апреля, а имя победителя будет озвучено на ужине в музее Виктории и Альберта в Лондоне 22 мая", — сообщили организаторы.

Лонг-лист премии огласят уже в понедельник, 12 марта.

Состав жюри этого года уже определен — в него войдут писатель и редактор Роберт Маккрам, поэт Лемн Сиссей, романистка Камила Шамзи, писатель Саймон Майо и поэтесса Холли Макниш. Каждый из членов жюри вначале выберет среди книг собственного "фаворита", а затем решения будут обсуждены полным составом жюри.

Букеровская премия "родилась" в 1968 году, но вручают ее с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие — роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.

Первым лауреатом премии в 1969 году стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, его наградили за роман "За это придется ответить". В разные годы финалистами премии становились Айрис Мердок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг, Маргарет Этвуд.

Лауреатом 2017 года стал американский писатель Джордж Сондерс с романом Lincoln in the Bardo ("Линкольн в бардо"), на русском языке книга выйдет в 2018 году в издательстве "Эксмо".