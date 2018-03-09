Шорт-лист Букеровской премии огласят 12 апреля

ЛОНДОН, 9 мар – РИА Новости. Шорт-лист Букеровской премии (Golden Man Booker Prize) — итоговый список, из которого жюри выберет финалиста, — огласят в Лондоне 12 апреля, сообщили РИА Новости в пятницу в оргкомитете награды.
Лонг-лист премии огласят уже в понедельник, 12 марта.
Состав жюри этого года уже определен — в него войдут писатель и редактор Роберт Маккрам, поэт Лемн Сиссей, романистка Камила Шамзи, писатель Саймон Майо и поэтесса Холли Макниш. Каждый из членов жюри вначале выберет среди книг собственного "фаворита", а затем решения будут обсуждены полным составом жюри.
Букеровская премия "родилась" в 1968 году, но вручают ее с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие — роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.
Лауреатом 2017 года стал американский писатель Джордж Сондерс с романом Lincoln in the Bardo ("Линкольн в бардо"), на русском языке книга выйдет в 2018 году в издательстве "Эксмо".