Галушка рассказал о фестивале "Утро Родины", который проводится на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 мар – РИА Новости. Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка рассказал, почему первый российский фестиваль телевизионных художественных фильмов "Утро Родины" проводится на Сахалине.

"Президент России объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом на весь 21 век. Многое сегодня на Дальнем Востоке делается впервые: свободный порт, дальневосточные гектары, электронные визы выдаются иностранным гражданам. В этом ряду и наш первый фестиваль телевизионных художественных фильмов. Такого фестиваля в России до сих пор не было", — заявил Галушка журналистам в четверг.

Он отметил, что губернатор области Олег Кожемяко сразу же откликнулся на предложение провести фестиваль именно на Сахалине. "Для нас это возможность популяризировать Сахалин, местные красоты, людей, которые здесь живут и работают. Это одна из задач фестиваля, и мы рады, что такой новый для страны кинофорум начинается именно с нашего острова", — сказал Кожемяко.

Инициатором проведения и президентом фестиваля стал известный российский продюсер, актер и режиссер Сергей Жигунов. "Место это, конечно, уникальное, те, кто здесь живет, уже привыкли, а для тех, кто приезжает, очень интересно. Замечательно проводить фестивали в таких местах, у которых есть магия. У Сахалина есть магия. Это место, которое вызывает интерес у всех жителей нашей огромной страны. И хорошо, что фестиваль проводится не в Москве и не в Санкт-Петербурге, где люди привыкли к празднику каждый день, и они перестали быть праздниками", — сказал Жигунов.

Галушка добавил, что у деятелей культуры нечасто бывает возможность побывать в таких уголках. "Когда летишь из Москвы на Дальний Восток, возникает потрясающее ощущение масштабов и величия нашей страны. Ты летишь девять часов в никуда, сходишь с самолета, а тут все еще родная земля и русские люди. Хотим, чтобы деятели культуры это почувствовали, это накладывает отпечаток на все последующее творчество. Ну, и жителям Дальнего Востока мы хотим подарить встречу с артистами, музыкантами", — сказал министр.

Фестиваль "Утро Родины" продлится в Южно-Сахалинске до 14 марта. В конкурсную программу фестиваля вошли 13 картин. Также зрителей ждет несколько внеконкурсных программ, будут показаны выдающиеся телеспектакли.