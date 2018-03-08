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Культура

Выходные в Москве: премьера "Свадьбы" в "Современнике" и кино "Горе-творца"

12:5308.03.2018
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПосетительница на Весеннем цветочном базаре. Архивное фотоПосетительница на Весеннем цветочном базаре. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Праздничные весенние выходные москвичи и гости столицы могут провести на масштабной ретроспективе художника Василия Верещагина в Новой Третьяковке или посмотреть фотографии в стиле "Алисы в стране чудес" из нового календаря Pirelli в Мультимедиа Арт Музее, посетить премьеру спектакля "Свадьба" в "Современнике" или оценить постановку "Эльза" в театре на Таганке, а также оценить режиссерскую и актерскую работу Джеймса Франко в фильме "Горе-творец".

Выставки

Телевизионный пульт. Архивное фото
© Flickr / Robert S. Donovan
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На этой неделе в Новой Третьяковке открылась выставка "Василий Верещагин", посвященная творчеству выдающегося русского художника, философа и путешественника. Масштабная ретроспектива, включающая около 500 произведений живописи и графики, делится на тематические блоки, повествующие о походах и путешествиях Верещагина. Гости музея увидят Туркестанскую, Балканскую, Индийскую серии, окунутся в колорит Ташкента и Самарканда, оценят особую атмосферу Японии и погрузятся в самую гущу битвы, потрясающую воображение. Выставка позволит посетителям заново открыть для себя Василия Верещагина, художника, чьи работы во многом опережали время.

"Это художник, в которого за последние десятилетия никто не вглядывался, это невероятной силы личность, которая жила и работала, находясь на краю. Он все время стремился увидеть или узнать что-то, что ему было неизвестно и неведомо. Наша выставка дает очень многогранный портрет этого живописца", — пояснила директор галереи Зельфира Трегулова.

В Мультимедиа Арт Музее открылась выставка "Календарь Pirelli 2018". На этот раз создателем всемирно известного календаря стал британский фотограф Тим Уокер. Основным мотивом съемки он выбрал сказку Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес". Примечательно, что фотограф в поисках оригинальной трактовки произведения пригласил на съемки исключительно темнокожих моделей: известного американского рэпера Lil Yachty, гамбийскую правозащитницу Джаху Дукуре, австралийскую модель Даки Тот, перевоплотившуюся в Алису, первого номинированного на "Оскар" уроженца Африки Джимона Хонсу, британскую фотомодель и активистку феминистского движения ганского происхождения Адвоу Абоа и немецкую фотомодель сенегальского происхождения Альфу Диа.

"Существует бесконечное число пересказов Алисы, я отталкивался от образного мира Льюиса Кэрролла, и основной задачей было найти новую и оригинальную точку зрения", — заметил Уокер. Экспозиция продлится до 13 мая.

Театр

Букет к 8 Марта. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Московский театр "Современник" подготовил подарок прекрасной половине человечества: 8 марта здесь состоится премьера спектакля "Свадьба". Режиссер Егор Перегудов создал композицию по произведениям Зощенко, Брехта, Ильфа и Петрова, Чехова, Толстого и Жванецкого. В спектакле "Современника" о свадьбе рассказывают великие писатели, признанные сатирики. Вместе с режиссером над постановкой работали художник Мария Трегубова и композитор Григорий Гоберник. В спектакле заняты Алена Бабенко, Татьяна Лялина, Полина Пахомова, Виктория Романенко, Марина Хазова, Илья Древков, Никита Ефремов, Иван Забелин, Александр Кахун и другие.

Для тех, кто предпочитает проверенную временем классику, на сцене "Ленкома" в пятницу покажут спектакль "Королевские игры". Драматург Григорий Горин и композитор Шандор Каллош создали произведение специально для этого театра. По словам Горина, он "задумал соединить реальность драмы с условностью оперы". Постановку осуществил художественный руководитель театра Марк Захаров. В спектакле, который с большим успехом идет уже более 20 лет, заняты такие артисты, как Александр Лазарев, Анна Большова, Людмила Матюшина, Иван Агапов.

В субботу на сцене театра на Таганке пройдет спектакль "Эльза" по пьесе Ярославы Пулинович "Земля Эльзы". Постановка Юлии Ауг рассказывает историю любви пожилых Ромео и Джульетты. Пьеса, по словам режиссера, ей интересна, прежде всего, тем, что человеческие отношения, о которых рассказывает Пулинович, "абсолютно жизненны, узнаваемы, хотя и экстремальны". "Для меня это разговор про травмы. Травмы детства, юности, травмы жизни и про то, что новую жизнь можно начать в любом возрасте", — считает режиссер. В создании спектакля также участвовали художник Алексей Лобанов и композитор Евгения Терехина. Роли в постановке исполняют Любовь Селютина, Юрий Смирнов, Марина Полицеймако, Анастасия Колпикова, Сергей Трифонов и другие.

Кино

Участники акции в защиту прав женщин в Львове
© РИА Новости / Стрингер
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В воскресенье поклонники загадочного режиссера Томми Вайсо наконец-то увидят на большом экране картину Джеймса Франко "Горе-творец", посвященную созданию культового фильма "Комната", признанного во всем мире эталоном бездарности. Сюжет раскрывает подробности создания этого "шедевра" и историю непростых отношений, которые складывались между режиссером и его съемочной командой. На протяжении многих лет Томми Вайсо остаётся непостижимой загадкой для поклонников "Комнаты": никто толком не знает, сколько ему лет (даже лучший друг актер Грег Сестеро), в результате какого душевного потрясения явился на свет сценарий к картине и откуда взялись 6 миллионов долларов на реализацию этого абсолютно беспощадного к зрителям проекта. "Комната" полюбилась зрителям тем, за что обычно картины клеймят вечным позором: бездарной игрой актёров, бессвязным сюжетом и неуместными диалогами, которые давно разобрали на цитаты. До сих пор в Америке собираются полные залы для просмотра это фильма. Показ "Горе-творца" пройдет в кинотеатре "Октябрь" в рамках фестиваля независимого кино Why not movie.

Кроме того, в широкий прокат выходит криминальный боевик "Пассажир" с Лиамом Нисоном в главной роли. По сюжету главный герой, бывший полицейский, давно завязал с опасной профессией ради тихой семейной жизни. На протяжении десяти лет он ведет самую рутинную жизнь — ранний подъем, вкусный завтрак в кругу близких, путь до работы на обычном поезде, где каждого пассажира он знает в лицо. Однажды к нему подсаживается незнакомка в исполнении Веры Фармиги, которая предлагает за большие деньги отыскать лишнего попутчика в этом составе. Режиссером картины выступил Жауме Кольет-Серра.

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