Выходные в Москве: премьера "Свадьбы" в "Современнике" и кино "Горе-творца"

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Праздничные весенние выходные москвичи и гости столицы могут провести на масштабной ретроспективе художника Василия Верещагина в Новой Третьяковке или посмотреть фотографии в стиле "Алисы в стране чудес" из нового календаря Pirelli в Мультимедиа Арт Музее, посетить премьеру спектакля "Свадьба" в "Современнике" или оценить постановку "Эльза" в театре на Таганке, а также оценить режиссерскую и актерскую работу Джеймса Франко в фильме "Горе-творец".
Выставки
"Это художник, в которого за последние десятилетия никто не вглядывался, это невероятной силы личность, которая жила и работала, находясь на краю. Он все время стремился увидеть или узнать что-то, что ему было неизвестно и неведомо. Наша выставка дает очень многогранный портрет этого живописца", — пояснила директор галереи Зельфира Трегулова.
В Мультимедиа Арт Музее открылась выставка "Календарь Pirelli 2018". На этот раз создателем всемирно известного календаря стал британский фотограф Тим Уокер. Основным мотивом съемки он выбрал сказку Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес". Примечательно, что фотограф в поисках оригинальной трактовки произведения пригласил на съемки исключительно темнокожих моделей: известного американского рэпера Lil Yachty, гамбийскую правозащитницу Джаху Дукуре, австралийскую модель Даки Тот, перевоплотившуюся в Алису, первого номинированного на "Оскар" уроженца Африки Джимона Хонсу, британскую фотомодель и активистку феминистского движения ганского происхождения Адвоу Абоа и немецкую фотомодель сенегальского происхождения Альфу Диа.
"Существует бесконечное число пересказов Алисы, я отталкивался от образного мира Льюиса Кэрролла, и основной задачей было найти новую и оригинальную точку зрения", — заметил Уокер. Экспозиция продлится до 13 мая.
Театр
Для тех, кто предпочитает проверенную временем классику, на сцене "Ленкома" в пятницу покажут спектакль "Королевские игры". Драматург Григорий Горин и композитор Шандор Каллош создали произведение специально для этого театра. По словам Горина, он "задумал соединить реальность драмы с условностью оперы". Постановку осуществил художественный руководитель театра Марк Захаров. В спектакле, который с большим успехом идет уже более 20 лет, заняты такие артисты, как Александр Лазарев, Анна Большова, Людмила Матюшина, Иван Агапов.
В субботу на сцене театра на Таганке пройдет спектакль "Эльза" по пьесе Ярославы Пулинович "Земля Эльзы". Постановка Юлии Ауг рассказывает историю любви пожилых Ромео и Джульетты. Пьеса, по словам режиссера, ей интересна, прежде всего, тем, что человеческие отношения, о которых рассказывает Пулинович, "абсолютно жизненны, узнаваемы, хотя и экстремальны". "Для меня это разговор про травмы. Травмы детства, юности, травмы жизни и про то, что новую жизнь можно начать в любом возрасте", — считает режиссер. В создании спектакля также участвовали художник Алексей Лобанов и композитор Евгения Терехина. Роли в постановке исполняют Любовь Селютина, Юрий Смирнов, Марина Полицеймако, Анастасия Колпикова, Сергей Трифонов и другие.
Кино
Кроме того, в широкий прокат выходит криминальный боевик "Пассажир" с Лиамом Нисоном в главной роли. По сюжету главный герой, бывший полицейский, давно завязал с опасной профессией ради тихой семейной жизни. На протяжении десяти лет он ведет самую рутинную жизнь — ранний подъем, вкусный завтрак в кругу близких, путь до работы на обычном поезде, где каждого пассажира он знает в лицо. Однажды к нему подсаживается незнакомка в исполнении Веры Фармиги, которая предлагает за большие деньги отыскать лишнего попутчика в этом составе. Режиссером картины выступил Жауме Кольет-Серра.