У музыки марьячи — женское лицо

МЕХИКО, 8 мар – РИА Новости, Елена Карьгина, Дмитрий Знаменский. Мир не стоит на месте, и понятие "традиционная мужская (или женская) профессия" окончательно уходит в прошлое. Женщины – таксисты, космонавты, мужчины-няни и домработники, кажется, стали привычны уже для всех стран. Коснулись изменения и таких традиционных для Мексики профессий, как музыканты-марьячи: все больше таких групп поет любимые здесь народные песни именно женскими голосами.

Музыкант-марьячи выглядит как типичный мексиканец в глазах далекого от страны обывателя: в сомбреро, с гитарроном (маленькая гитара), часто усами, в традиционном костюме-чарро, с рюмкой текилы на заднем плане. Обычную гитару мексиканские марьячи используют нечасто, предпочитая звучание маленького гитаррона. Жанр образовался на базе музыки Андалусии и местных индейцев, а в 2011 году ЮНЕСКО включил его в свой список объектов Всемирного нематериального культурного наследия человечества.

© Фото : Елена Карьгина Марьячи на параде © Фото : Елена Карьгина Марьячи на параде

Мы встречаемся с женщиной-марьячи Ясмин Вильянуэвой Лопес в самом музыкальном месте Мехико – на площади Гарибальди в историческом центре города. Марьячи стали такой важной частью местной культуры, что им отвели не только отдельную площадь, но и построили целую аллею – с памятниками музыкантам, флагами и тавернами-кантинами. В 12 часов дня на площади еще тихо, можно встретить лишь случайно забредших туристов и только проснувшихся бездомных, многочисленные рюмочные закрыты, рыночные забегаловки готовятся к наплыву посетителей, а марьячи только начинают собираться перед длинным рабочим днем.

Как женщины становятся марьячи

Представить Мексику без марьячи, а площадь Гарибальди вечером без музыкантов невозможно. Марьячи играют самую популярную в стране музыку — народную — на улицах, в кантинах, ресторанах, на корпоративных праздниках и семейных фиестах. Их можно встретить на вечеринках как очень бедных, так и очень богатых мексиканцев – искусство и веселье едины для всех.

С Ясмин мы познакомились на дне рождения нашего друга на шикарной вилле в одном из лучших районов Мехико. Ей 36 лет, но музыкантом она работает недавно. Вильянуэва три года училась в местной школе марьячи, но ей пришлось бросить учебу из-за рождения ребенка. Вернуться в профессию она смогла лишь через шесть лет: начала брать частные уроки пения и скрипки, а потом стала играть в одном коллективе со своим мужем.

"Я работаю с 17 лет, на разных работах: в офисе, в колл-центре. Но я всегда хотела продолжить занятие музыкой, и мне очень нравится быть марьячи. На самом деле впервые в жизни я делаю то, что мне по-настоящему нравится!" — рассказывает она.

Школа марьячи, кстати, появилась в Мехико лишь в 2013 году, и обучение в ней частично оплачивается государством. Все музыканты, работающие на площади Гарибальди, должны получить специальное разрешение на работу от профессионального союза марьячи, ежемесячный взнос в который составляет всего 50 песо (150 рублей).

В принципе это все взносы и налоги, требуемые от музыкантов. Однако им приходится тратиться на другое: помимо учебы, это инструменты, оплата машины и шофера, который развозит музыкантов по вечеринкам, а также костюм. Традиционный костюм марьячи charro шьется на заказ в специальных мастерских и обходится примерно в 6 тысяч песо (18 тысяч рублей). Одно только сомбреро стоит 1 — 2 тысячи песо (три-шесть тысяч рублей).

Мачизм и музыка

По словам Вильянуэвы, самый трудный, но и самый доходный день – это суббота. "С утра я на телефоне с нашим администратором, потом мы быстро завтракаем, собираемся и приезжаем на площадь. Играем здесь, ездим по разным домам, по салонам для фиест, дням рождения и вечеринкам, причем не только в самом Мехико, но даже можем выезжать в близлежащие городки на заказы. Если мало работы, возвращаемся домой в три часа ночи. Если много – то часов в шесть утра", — делится она.

Женщина отмечает, что, несмотря на официально задекларированное стремление Мексики к равенству полов, у марьячи здесь наблюдаются очевидные проблемы. "Марьячи работать непросто. Да, иногда я чувствую дискриминацию, причем как от мужчин-коллег, так и от женщин. Очень много мачизма. В школе даже были случаи сексуальных домогательств. Я слышала, что иногда женщинам платят меньше, но сама никогда с этим не сталкивалась. Нам платят одинаково, а вот относиться могут по-разному", — рассказывает Вильянуэва.

За час работы марьячи в Мехико получают по 200-350 песо каждый (600-1000 рублей) в будние дни и по 300-500 песо (900-1500 рублей) в выходные. В группе Вильянуэвы шестеро музыкантов: две скрипки, две трубы, гитаррон и виуэла, каждый из них еще и поет.

На площади Гарибальди, по оценкам музыкантши, работает 100-150 женщин, их возраст – от 20 до 50 лет. "А по всей стране нас примерно 20%, я думаю", — подсчитывает она. В столице даже есть две полностью женские музыкальные группы марьячи, а каждый год здесь выбирают женщину-марьячи с самым красивым голосом.

"А сколько нас всего в Мексике? Да кто же знает, тысячи. Музыка для мексиканцев – это сама жизнь", — смеется она.