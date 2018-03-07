Посол США в России рассказал о любви к творчеству Высоцкого

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Посол США в России признался, что очень любит творчество советского барда и поэта Владимира Высоцкого. Об этом сообщает аккаунт американского представительства в Москве в Twitter.

#ПосолХантсман о музыке, русской поэзии и Владимире Высоцком pic.twitter.com/dzszyUwbV8 — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 7 марта 2018 г.

"Музыка — это та же поэзия. Владимира Высоцкого не стало в 1980 году, а его творчество до сих пор горячо любимо. Я бы сказал, что его музыка и поэзия живут среди нас и по сей день", — сказал Хантсман, отвечая на вопрос, любит ли он русскую поэзию.

В качестве примеров наиболее поэтичных произведений Высоцкого он привел "Песню о друге" и композицию "Охота на волков".