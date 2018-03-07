Джангишерашвили похоронят в Волгограде рядом с женой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар – РИА Новости. Режиссера, народного артиста России Отара Джангишерашвили похоронят в Волгограде рядом с могилой его покойной жены, сообщил РИА Новости представитель администрации Волгоградской области.

Джангишерашвили скончался на 75 году жизни. Народный артист России являлся основателем и бессменным руководителем Нового экспериментального театра в Волгограде, председателем Волгоградского отделения Союза театральных деятелей на протяжении последних тринадцати лет.

"Прощание и похороны продут 10 марта, похоронят народного артиста России на Центральном кладбище в Волгограде рядом с могилой покойной жены", — пояснил представитель областной администрации.

Как рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией, причиной смерти режиссера стала долгая и продолжительная болезнь – Джангишерашвили страдал от онкологии.

Отар Джангишерашвили имеет звание почетного гражданин Волгоградской области, он лауреат государственных премий РФ имени Станиславского, премии правительства РФ имени Федора Волкова, премии имени Смоктуновского, государственной премии республики Карелия. Получил звание народного артиста России в 1993 году. В 2011 году стал академиком Международной академии театра.