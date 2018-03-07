РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Кинопремьеры недели: фантастический "Излом времени" и "Проект "Флорида"

15:5807.03.2018
(обновлено: 16:10 07.03.2018)
0260
© Fotolia / nyulЗрители в кинотеатре. Архивное фотоЗрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / nyul

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Семейный научно-фантастический фильм "Излом времени" о путешествии по Вселенной, летняя трагикомедия о детях "Проект "Флорида" с Уиллемом Дефо, комедийный дебют "Ну, здравствуй, Оксана Соколова!" российского режиссера Кирилла Васильева и эротической триллер "Ева", не впечатливший зрителей Берлинале, с Изабель Юппер и Гаспаром Ульелем выйдут на экраны в Международный женский день.

"Излом времени"

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / StockPhotoPro
Самые ожидаемые фильмы 2018 года

Семейный научно-фантастический фильм рассказывает историю девочки по имени Мэг, которая тяжело переживает исчезновение отца. В результате неудачного научного эксперимента, талантливый астрофизик потерялся во времени и пространстве. Случайно бесстрашная школьница узнает о том, что его можно вернуть домой, и отправляется на поиски вместе с младшим братом и школьным приятелем. В непростом путешествии им помогают проводники — миссис Тоесть, миссис Чтотут и миссис Кто.

В основу сюжета лег одноименный бестселлер Мадлен Л"Энгл, которая написала целую серию книг про удивительную вселенную, вдохновившись изучением квантовой физики. Долгое время ее произведения не вызывали интереса у издателей, поскольку тема, как и выбор героини, казалась им слишком странными для той эпохи. Впервые роман автора был опубликован в 1962 году. За экранизацию произведения взялась режиссер Ава ДюВерней, известная по работе над американским сериалом "Скандал". Главные роли в картине исполнили Сторм Рейд, Крис Пайн, Риз Уизерспун, Минди Кейлинг, Опра Уинфри и другие. Рейтинг ожидания фильма на сайте Rotten Tomatoes составляет 93%.

© Walt Disney Pictures (2018) Кадр из фильма "Излом времени"
© Walt Disney Pictures (2018)
Кадр из фильма "Излом времени"

"Проект "Флорида"

Главными героями трогательной трагикомедии становятся невоспитанная шестилетняя Муни и ее безалаберная молодая мама Хейли, покрытая татуировками с ног до головы. Они проводят лето в придорожном мотеле во Флориде: Хейли пытается заработать на жизнь, а Муни слоняется по территории временного обиталища и его окрестностям, водит дружбу с соседскими детьми и вместе с ними изводит управляющего Бобби. Сварливый на вид, в душе он с большой симпатией относится к своим постояльцам и старается, как может, заботиться о них.

Премьера картины, режиссером которой выступил Шон Бейкер, состоялась на Каннском кинофестивале в 2017 году. Главные роли в ленте исполнили Бруклин Принс, Брия Винайте и Уиллем Дефо, который был номинирован на премию "Оскар" за "Лучшую мужскую роль второго плана". Рейтинг "Проекта "Флорида" на сайте Rotten Tomatoes составил 8,7 баллов из 10. "Это одна из самых честных и впечатляющих зарисовок о детстве, который вы когда-либо видели", — отмечает критик издания Detroit News Адам Грэм.

© Cre Film (2017) Кадр из фильма "Проект Флорида"
© Cre Film (2017)
Кадр из фильма "Проект Флорида"

"Ну, здравствуй, Оксана Соколова!"

Кадр из фильма Лед
© Телеканал "РОССИЯ 1" / Кинокомпания "Водород" / Art Pictures Studio (2018)
Российское кино взломало голливудские правила

По сюжету фильма режиссера Кирилла Васильева несостоявшийся актер Илья становится ведущим "Мужского радио". Бурно отметив свой успех накануне первого эфира, Илья обнаруживает, что у него пропал голос. После укола он вновь заговорил, но почему-то женским голосом. Став заложником нелепой ситуации, герой идет на все, чтобы вернуть свой тембр и не упустить шанс. Роли в фильме исполнили Виктор Добронравов, Валентина Мазунина, Сергей Бурунов и другие. Полнометражная картина родилась из короткометражки 2016 года, удостоившейся восторженных отзывов зрителей и разнообразных профессиональных наград.

"Мы провели несколько тестовых показов, и без ложной скромности скажу, что зал… смеялся от души. Нам вместе с режиссером Кириллом Васильевым удалось найти в итоге алгоритм движения сюжета, при котором, сохраняя градус и темп, уровень юмора не падает, как мне кажется", — рассказал РИА Новости накануне премьеры продюсер картины Игорь Толстунов.

© Профит (2017) Кадр из фильма "Ну, здравствуй, Оксана Соколова!"
© Профит (2017)
Кадр из фильма "Ну, здравствуй, Оксана Соколова!"

"Ева"

Главная награда Берлинского кинофестиваля - статуэтка Золотой медведь. Архивное фото
© AP Photo / Axel Schmidt
Кому достались медведи: на Берлинале объявили победителей

Премьера эротического триллера "Ева" Бенуа Жако с Изабель Юппер и Гаспаром Ульелем состоялась на Берлинском кинофестивале в феврале этого года. Картина вызвала большой интерес как у зрителей, так и у критиков — билеты на нее разлетелись в первые же часы. Но ожиданий фильм не оправдал. Главным героем ленты становится молодой писатель Бертран, который работает над главным романом своей жизни. Полностью погруженный в муки творчества, он не замечает ничего вокруг, пока не оказывается в одном доме с обольстительной Евой. Непогода не оставляет ему шанса вырваться из дома, и он охотно поддается роковому искушению вступить в связь с опасной незнакомкой.

"Никто лучше Юппер не создает на экране образы отчужденных роковых красавиц. Но таинственность в этом фильме вовсе не делает ее завораживающей", — уверен критик Screen International Джонатан Ромни.

© Canal+ [fr] (2018) Кадр из фильма "Ева"
© Canal+ [fr] (2018)
Кадр из фильма "Ева"
Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена