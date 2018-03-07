Кинопремьеры недели: фантастический "Излом времени" и "Проект "Флорида"

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Семейный научно-фантастический фильм "Излом времени" о путешествии по Вселенной, летняя трагикомедия о детях "Проект "Флорида" с Уиллемом Дефо, комедийный дебют "Ну, здравствуй, Оксана Соколова!" российского режиссера Кирилла Васильева и эротической триллер "Ева", не впечатливший зрителей Берлинале, с Изабель Юппер и Гаспаром Ульелем выйдут на экраны в Международный женский день.

"Излом времени"

Семейный научно-фантастический фильм рассказывает историю девочки по имени Мэг, которая тяжело переживает исчезновение отца. В результате неудачного научного эксперимента, талантливый астрофизик потерялся во времени и пространстве. Случайно бесстрашная школьница узнает о том, что его можно вернуть домой, и отправляется на поиски вместе с младшим братом и школьным приятелем. В непростом путешествии им помогают проводники — миссис Тоесть, миссис Чтотут и миссис Кто.

В основу сюжета лег одноименный бестселлер Мадлен Л"Энгл, которая написала целую серию книг про удивительную вселенную, вдохновившись изучением квантовой физики. Долгое время ее произведения не вызывали интереса у издателей, поскольку тема, как и выбор героини, казалась им слишком странными для той эпохи. Впервые роман автора был опубликован в 1962 году. За экранизацию произведения взялась режиссер Ава ДюВерней, известная по работе над американским сериалом "Скандал". Главные роли в картине исполнили Сторм Рейд, Крис Пайн, Риз Уизерспун, Минди Кейлинг, Опра Уинфри и другие. Рейтинг ожидания фильма на сайте Rotten Tomatoes составляет 93%.

© Walt Disney Pictures (2018) Кадр из фильма "Излом времени" © Walt Disney Pictures (2018) Кадр из фильма "Излом времени"

"Проект "Флорида"

Главными героями трогательной трагикомедии становятся невоспитанная шестилетняя Муни и ее безалаберная молодая мама Хейли, покрытая татуировками с ног до головы. Они проводят лето в придорожном мотеле во Флориде: Хейли пытается заработать на жизнь, а Муни слоняется по территории временного обиталища и его окрестностям, водит дружбу с соседскими детьми и вместе с ними изводит управляющего Бобби. Сварливый на вид, в душе он с большой симпатией относится к своим постояльцам и старается, как может, заботиться о них.

Премьера картины, режиссером которой выступил Шон Бейкер, состоялась на Каннском кинофестивале в 2017 году. Главные роли в ленте исполнили Бруклин Принс, Брия Винайте и Уиллем Дефо, который был номинирован на премию "Оскар" за "Лучшую мужскую роль второго плана". Рейтинг "Проекта "Флорида" на сайте Rotten Tomatoes составил 8,7 баллов из 10. "Это одна из самых честных и впечатляющих зарисовок о детстве, который вы когда-либо видели", — отмечает критик издания Detroit News Адам Грэм.

© Cre Film (2017) Кадр из фильма "Проект Флорида" © Cre Film (2017) Кадр из фильма "Проект Флорида"

"Ну, здравствуй, Оксана Соколова!"

По сюжету фильма режиссера Кирилла Васильева несостоявшийся актер Илья становится ведущим "Мужского радио". Бурно отметив свой успех накануне первого эфира, Илья обнаруживает, что у него пропал голос. После укола он вновь заговорил, но почему-то женским голосом. Став заложником нелепой ситуации, герой идет на все, чтобы вернуть свой тембр и не упустить шанс. Роли в фильме исполнили Виктор Добронравов, Валентина Мазунина, Сергей Бурунов и другие. Полнометражная картина родилась из короткометражки 2016 года, удостоившейся восторженных отзывов зрителей и разнообразных профессиональных наград.

"Мы провели несколько тестовых показов, и без ложной скромности скажу, что зал… смеялся от души. Нам вместе с режиссером Кириллом Васильевым удалось найти в итоге алгоритм движения сюжета, при котором, сохраняя градус и темп, уровень юмора не падает, как мне кажется", — рассказал РИА Новости накануне премьеры продюсер картины Игорь Толстунов.

© Профит (2017) Кадр из фильма "Ну, здравствуй, Оксана Соколова!" © Профит (2017) Кадр из фильма "Ну, здравствуй, Оксана Соколова!"

"Ева"

Премьера эротического триллера "Ева" Бенуа Жако с Изабель Юппер и Гаспаром Ульелем состоялась на Берлинском кинофестивале в феврале этого года. Картина вызвала большой интерес как у зрителей, так и у критиков — билеты на нее разлетелись в первые же часы. Но ожиданий фильм не оправдал. Главным героем ленты становится молодой писатель Бертран, который работает над главным романом своей жизни. Полностью погруженный в муки творчества, он не замечает ничего вокруг, пока не оказывается в одном доме с обольстительной Евой. Непогода не оставляет ему шанса вырваться из дома, и он охотно поддается роковому искушению вступить в связь с опасной незнакомкой.

"Никто лучше Юппер не создает на экране образы отчужденных роковых красавиц. Но таинственность в этом фильме вовсе не делает ее завораживающей", — уверен критик Screen International Джонатан Ромни.