Фотовыставка "Люди угля" открылась в Кемерово

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Порядка 88 работ известного российского фотографа-индустриалиста Максима Мармура вошли в выставку "Люди угля", открывшуюся в Кемеровском областном музее изобразительных искусств, сообщает пресс-служба Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), на добывающих, перерабатывающих и транспортных предприятиях которой велись съемки.

"Снимки показывают, насколько с приходом новых технологий изменился труд горняков. Но при этом профессия по-прежнему остается одной из самых сложных, напряженных, требующих большой самоотдачи. На больших портретах, выполненных в черно-белом формате, показаны люди со своими эмоциями, усталостью и радостями", — говорится в пресс-релизе.

По словам заместителя губернатора Кемеровской области Елены Пахомовой, практически каждая семья Кузбасса так или иначе связана с углем.

"Но далеко не каждому удается увидеть, как под землей добывается этот уголь, что стоит за шахтерскими рекордами. Замечательно, что выставка проходит в год празднования 75-летия Кемеровской области. Она еще раз наглядно показывает особенно молодому поколению — мы живем в шахтерском крае",- сказала Пахомова, слова которой цитирует пресс-служба СУЭК (основной акционер компании- российский предприниматель Андрей Мельниченко).

В открытии выставки приняли участие сами герои работ — горняки шахт имени В.Д. Ялевского, имени С.М. Кирова, "Талдинская-Закладная 2", разреза "Заречный".

"Проект "Люди угля", длящийся почти три года, показывает "героику будней" шахтерского труда. Выставка дает масштабное представление о том, какая она — современная угольная отрасль, и какой он — современный шахтер", — сказал генеральный директор АО "СУЭК-Кузбасс" Евгений Ютяев.

Выставка будет работать до 1 апреля.