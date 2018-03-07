В Москве отменили спектакль "Любовные письма" с участием Депардье

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Спектакль "Любовные письма" с участием французского актера Жерара Депардье и актрисы Изабель Аджани, который должен был состояться в Москве 8 и 9 марта, отменен, причины отмены не уточняются, сообщается на сайте Вегас Сити Холла.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что актер Жерар Депардье не сможет выступить в России из-за проблем со здоровьем. Спектакли "Любовные письма" с его участием должны были состояться в Москве, Краснодаре, Майкопе.

"Спектакли "Любовные письма", запланированные к проведению 8 марта и 9 марта, отменены. Возврат билетов, купленных в кассах Вегас Сити Холла, будет осуществляться в центральной кассе, расположенной в здании концертного зала, с 28 февраля по 22 марта 2018 года", — говорится в сообщении на сайте концертной площадки.