В Государственном музее Пушкина открывается выставка к 200-летию Тургенева

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Крупный проект в Государственном музее Александра Пушкина "Многое вспомнишь родное далёкое…" открывает празднование 200-летия со дня рождения писателя Ивана Тургенева в Москве, вернисаж состоится 7 марта, а для широкого зрителя выставка будет открыта с 8 марта по 27 мая, сообщили в пресс-службе музея.

"Родовое гнездо"

Выставку подготовил для москвичей и гостей столицы Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева "Спасское-Лутовиново". Впервые на выставке в таком объеме будут представлены подлинные личные вещи и произведения искусства, которые окружали писателя в его "родовом гнезде".

"Спасское-Лутовиново" — родовое имение Ивана Тургенева в Мценском уезде Орловской области — было местом, куда стремилась душа писателя. "Пишется хорошо, только живя в русской деревне. Там и воздух-то как будто "полон мыслей"! Мысли напрашиваются сами", — признавался Тургенев.

Значительную часть произведений он написал в своей усадьбе. "Рудин", "Дворянское гнездо", "Отцы и дети", "Накануне", "Новь", "Призраки", "Песнь торжествующей любви" — это далеко не полный перечень произведений, история создания которых связана с его "родовым гнездом".

Выставка "Многое вспомнишь родное далекое…" включает уникальный комплекс экспонатов и мемориальных предметов, связанных с жизнью и творчеством Тургенева, в том числе личные реликвии и произведения искусства, которые крайне редко вывозятся за пределы усадьбы Спасское-Лутовиново.

На выставке будут представлены автографы и личные вещи Тургенева, предметы обстановки барской усадьбы, дневники, записные книжки, прижизненные издания писателя.

Уникальный фотоархив

В отдельном разделе будет представлен уникальный фотоархив: около 70 профессиональных и любительских фотографий, выполненных с 1850-х до 1920-х годов в разных жанрах. Здесь и первые фотопортреты Тургенева, Толстого, Островского, Некрасова, великого князя К.К. Романова, и групповые фото родственников и усадебного окружения писателя, его друзей и современников.

Также на фотографиях можно увидеть пейзажи Спасского-Лутовиново. Впервые музей-заповедник публично покажет 15 видов города Орла, выполненных в 1863 году фотографом Эдуардом Шлессингом.

В одном из залов представлена живопись из фондов музея-заповедника. Тургеневский дом, усадьба, аллеи парка, березовые рощи, поля и луга запечатлены в работах художников конца ХIХ — середины ХХ века.