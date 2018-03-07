С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар — РИА Новости. Концерты группы "Аквариум" перенесли из-за болезни Бориса Гребенщикова, сообщается на сайте группы.

Ранее сообщалось, что лидер "Аквариума" сильно простудился. Официальная страница Гребенщикова в социальной сети Facebook тогда опровергла информацию о госпитализации музыканта из-за проблем с сердцем, о которой сообщил ряд СМИ.

"Соглашаясь с мнением весьма уважаемых лечащих докторов о том, что для полноценного выздоровления и восстановления сил организму Бориса Борисовича потребуется достаточно продолжительный реабилитационный период, и концерты ближайших месяцев разумнее отложить, мы, по общему согласию с организаторами, и — надеемся, что и с вами, друзья — принимаем об этом решение", — говорится в сообщении.

В частности, концерт в Петербурге переносится с 16 марта на 7 июня, московский концерт — с 18 марта на 9 июня, концерт в Тель-Авиве — с 9 апреля на 21 мая.

"Поскольку составление нового графика потребует дополнительного времени, о новых датах концертов в городах Сибири и на Волге мы рассчитываем сообщить вам в конце этого марта. Все ранее купленные билеты будут действительны", — отмечается в сообщении группы.