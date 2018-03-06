В культурном центре России в Египте прошел Конкурс чтецов "Живая классика"

КАИР, 6 мар — РИА Новости, Маргарита Кислова. Ежегодный конкурс юных чтецов, организованный совместно с фондом "Живая классика", прошел в Российском центре науки и культуры Каира среди восемнадцати участников из различных египетских городов, передает корреспондент РИА Новости.

Ребята, постоянно или временно живущие в Египте, представляли Россию, Белоруссию, Украину и Египет. Со сцены по-современному звучали Чехов и Толстой, Бродский и Диккенс, чтецы смешили зал юмористическими рассказами Ирины Пивоваровой, Татьяны Петросян и Григория Горина и до слез трогали отрывками из произведений "Му-Му" и "Белый Бим Черное ухо", моментами из истории Джоан Роулинг про знаменитого Гарри Поттера.

"Огромное удовольствие, несомненно, получили и сами юные исполнители, и зрители. Наши дети необыкновенно талантливы, и такие конкурсы позволяют им показать себя, поверить в собственные силы, попробовать себя в новой роли. А нам дают лишний повод гордиться подрастающим поколением. Но это еще и мостик для наших детей в огромный и богатый мир литературы", — рассказала РИА Новости куратор египетского этапа международного конкурса "Живая классика" Елена Чалидзе.

Как признались организаторы, они немного опасались, что "зачитывание больших фрагментов прозы со сцены может утомить зрителей". Однако все страхи были напрасны – и публике, и жюри восемнадцати выступлений оказалось явно недостаточно, хотелось послушать что-нибудь еще.

"Это был настоящий праздник классической и современной литературы для детей и подростков, который нам подарили наши талантливые дети", — поделились члены жюри.

Трое победителей каирского конкурса юных чтецов поедут этим летом в "Артек", где будут соревноваться с призерами национальных конкурсов из других стран. Не получившие в этом году главных призов ребята немного расстроились, но обещали подготовить к следующему конкурсу "уж точно что-нибудь сногсшибательное".