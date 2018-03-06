Число посещающих музеи выросло в Москве почти в два раза

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Число горожан, посещающих музеи и выставочные залы Москвы, выросло с 2010 года в 1,7 раза, сообщил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"В 2017 году наши музеи посетили 20 миллионов человек. Надо отметить, что с 2010 по 2017 год посещаемость музеев и выставочных залов увеличилась в 1,7 раза", — сказал Кибовский на заседании президиума правительства города.

Он подчеркнул, что всего в столице действуют 450 городских, федеральных, театральных, негосударственных и частных музеев, открыты музеи вузов и академические музеи.