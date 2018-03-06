Домогаров остается в Театре имени Моссовета, заявила директор

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Известный актер Александр Домогаров остается в Театре имени Моссовета, сообщила РИА Новости директор учреждения Валентина Панфилова.

Ранее Домогаров написал на своей странице в Facebook, что уходит из театра, потому что его сняли со всех спектаклей. Позднее он удалил запись, однако РИА Новости располагает скриншотом.

"Александр был и есть наш любимый. Недавно мы были вместе на гастролях в Самаре, где он замечательно выступил, а скоро нам предстоят гастроли в Израиле, а затем – в Италию со спектаклями, где занят Александр Домогаров. Так что все у нас в порядке", — сказала Панфилова.

Актер работает в Театре имени Моссовета с 1995 года. Играл в спектаклях "Милый друг", "Мой бедный Марат", "Сирано де Бержерак", "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда" и других. Сейчас занят в репертуарных постановках Андрея Кончаловского "Вишневый сад", "Дядя Ваня" и "Три сестры".