На фестивале "Дух огня" в Ханты-Мансийске вручили награды

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Главный приз "Золотая тайга" международного конкурса кинофестиваля "Дух огня" в Ханты-Мансийске получил немецко-швейцарский фильм режиссера Катарины Вюсс "Сара играет оборотня", в российском конкурсе лидировала картина Дмитрия Фальковича "Цветы таежной надежды", сообщила пресс-служба фестиваля.

Церемония награждения и закрытия фестиваля прошла в Ханты-Мансийске в понедельник.

Денежный эквивалент Гран-при международного конкурса составил 600 тысяч рублей. Приз "Серебряная тайга" и 300 тысяч рублей получил фильм из Северной Кореи "Первый этап" режиссера Ким Дэхвана. Американская картина "Классический период" режиссера Теда Фендта удостоилась "Бронзовой тайги" и премии в 100 тысяч рублей.

В российском конкурсе лидировала картина Дмитрия Фальковича "Цветы таежной надежды".

Приз Гильдии киноведов и кинокритиков "СЛОН" за жанровую революцию внутри революции и поверку ее истории на прочность искусством" достался картине "Жанр" Клима Козинского.

Приз имени Александра Абдулова — основателя фестиваля — "За лучшую мужскую роль в российском дебютном фильме" получили два актера Евгений Ткачук и Алексей Серебряков, исполнившие главные роли в фильме Александр Ханта "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов". Фильм так же получил Приз зрительских симпатий и приз за лучшую операторскую работу.

"За лучшую женскую роль в дебютном фильме" отметили актрису Марию Ремер за роль в фильме "…Другая я".

Лучшим короткометражным фильмом жюри признало ленту Михаила Максимова "Смерть Меня".

Почетного приза "Золотая тайга" президента фестиваля Сергея Соловьева — "За личный вклад в киноискусство и создание своей школы" удостоился режиссер, педагог и теоретик театра Борис Юхананов.