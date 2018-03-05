Эрмитаж представит 65 картин на выставке в Австралии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Государственный Эрмитаж в октябре 2018 года откроет в Художественной галерее Нового Южного Уэльса (Сидней, Австралия) выставку "Пионеры современного искусства: шедевры из Эрмитажа – от Моне до Малевича", сообщает пресс-служба музея.

На выставке, посвященной становлению модернизма как культурно-исторического феномена, будут представлены работы великих французских мастеров – Анри Матисса, Пабло Пикассо, Поля Сезанна, Поля Гогена, Кеса Ван Донгена, Мориса де Вламинка, а также знаменитых русских современников – Василия Кандинского и Казимира Малевича. В экспозицию войдут 65 произведений из собрания Государственного Эрмитажа, выполненных в период между 1890 и 1920 годами.

"Выставка подчеркивает непреходящее значение мастеров, которые в начале прошлого века совершили революцию в живописи. Основная ее часть будет посвящена тому, что стало продолжением движения, заданного импрессионистами, но несколько произведений Мане, Сислея и Писсарро послужат прологом для разговора об искусстве ХХ века", — говорится в сообщении.

Здесь будет представлено по восемь работ Пикассо и Матисса, в числе которых "Фермерша" и "Игра в шары", а также "Зима" и эскиз "Композиции V" Кандинского и многие другие работы известных художников.

В Австралию также отправится единственная в эрмитажной коллекции картина австралийского мастера Джорджа Ламберта "Маска". Художник, родившийся в Петербурге в семье американского инженера, получил образование в художественных школах Сиднея, Парижа и Лондона и стал одним из первых мастеров Австралии, получивших европейское признание. Отмечается, что картина займет место в галерее австралийского искусства в окружении других произведений художника, среди которых эскиз к эрмитажному полотну.

"Подготовленные к демонстрации в Сиднее работы очень разные… Но ни один коллекционер не смог бы собрать столь разные по времени, характеру, внутренней интонации вещи, как это делает музей. Объединить то, что воинственно не принимало друг друга, найти общую для них ноту гармонии, может быть, не вполне замечаемую современниками, но по прошествии времени становящуюся все более очевидной в стенах картинной галереи. И вот часть этого универсума современного искусства Эрмитаж привезет в Австралию", — отмечают в Эрмитаже.

Выставка "Пионеры современного искусства: шедевры из Эрмитажа – от Моне до Малевича" продлится до февраля 2019 года.