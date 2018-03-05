Apocalyptica сыграет лучшие песни группы Metallica на фестивале в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 5 мар — РИА Новости. Известная финская группа Apocalyptica, исполняющая музыку в стиле метал на виолончелях, откроет специальную программу Rocks оперного фестиваля в Савонлинне концертом из лучших песен группы Metallica, сообщает в понедельник пресс-служба фестиваля.
"Мы представим наш дебютный альбом 1996 года, а также лучшие песни Metallica. Мы хотим с ноткой ностальгии выразить уважение величайшей металлической группе всех времен таким уникальным способом. И участие в фестивале в Савонлинне подходит как никогда. Невероятный оперный оркестр, великолепный замок, сильные эмоции и традиции оперы", — заявил представитель Apocalyptica, музыкант Пертту Кивилааксо.
В 1996 году группа выпустила альбом Apocalyptica Plays Metallica, который был продан миллионными тиражами по всему миру, уточняется в сообщении.
Выступление в Савонлинне состоится 15 июля, продажа билетов откроется в четверг, 8 марта на сайте оперного фестиваля.
Международный оперный фестиваль в Савонлинна — старейший музыкальный оперный фестиваль в Финляндии, ежегодно проводимый с 1912 года в крепости Святого Олафа в восточной Финляндии. В 2018 году фестиваль пройдёт с 6 июля по 4 августа.
Американская группа Metallica, исполняющая музыку в стиле трэш-метал и хеви-метал, была основана в октябре 1981 года. На фото: Роберт Трухильо и Джеймс Хэтфилд во время концерта в Вильнюсе, 20 апреля 2010 года.
Отцами-основателями группы являются гитарист и вокалист Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих. На фото: Ларс Ульрих, Джеймс Хэтфилд, Кирк Хэммет и Роберт Трухильо на фотосессии перед концертом в Мехико, 28 июля 2012 года.
Слово Metallica Ларс Ульрих позаимствовал у своего друга Рона Куинтаны, который в тот момент выбирал название для своего нового журнала о метал-группах. На фото: Джеймс Хэтфилд во время концерта в Вильнюсе, 20 апреля 2010 года.
Альбом Master Of Puppets, вышедший в 1986 году, некоторые критики считают "одним из величайших хэви-метал-альбомов всех времен". На фото: Джейсон Ньюстед, Кирк Хэмметт, Ларс Ульрих и Джеймс Хэтфилд в январе 1993 года.
С августа 1991 года по июль 1993-го Metallica отыграла более 300 концертов по всему миру, один из них музыканты дали в Москве, выступив на фестивале Монстры Рока. На фото: фанаты на концерте в Асунсьене, 24 марта 2014 года.
В 2001 году из-за конфликта группу покинул гитарист Джейсон Ньюстед, а работу басиста во время студийных записей выполнял продюсер группы Боб Рок. На фото: выступление в Новом Орлеане, 27 октября 2012 года.
Нового гитариста в группу нашли лишь в 2003 году. Им стал Роб Трухильо, ранее выступавший в The Suicidal Tendencies и группе Оззи Осборна. На фото: бас-гитарист Роберт Трухильо на концерте Metallica в Варшаве, 16 июня 2010 года.
Девятый альбом Death Magnetic, вышедший в 2008 году, за первые недели продаж установил рекорд группы по реализации относительно предыдущих пластинок. На фото: Джеймс Хэтфилд во время концерта в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве.
Metallica - единственная в истории группа, которая выступала на всех континентах Земли, включая Антарктиду, причем концерты состоялись в одном, 2013 году. На фото: бессменный барабанщик группы Ларс Ульрих во время выступления в тюрьме в датском городе Хорсенс, 6 июня 2012 года.
В мире было продано более 100 миллионов экземпляров альбомов Metallica, что делает ее самой коммерчески успешной метал-группой за всю историю. На фото: вокалист группы Джеймс Хэтфилд на концерте в Абу-Даби, 25 октября 2011 года.
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