Apocalyptica сыграет лучшие песни группы Metallica на фестивале в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 5 мар — РИА Новости. Известная финская группа Apocalyptica, исполняющая музыку в стиле метал на виолончелях, откроет специальную программу Rocks оперного фестиваля в Савонлинне концертом из лучших песен группы Metallica, сообщает в понедельник пресс-служба фестиваля.

"Мы представим наш дебютный альбом 1996 года, а также лучшие песни Metallica. Мы хотим с ноткой ностальгии выразить уважение величайшей металлической группе всех времен таким уникальным способом. И участие в фестивале в Савонлинне подходит как никогда. Невероятный оперный оркестр, великолепный замок, сильные эмоции и традиции оперы", — заявил представитель Apocalyptica, музыкант Пертту Кивилааксо.

В 1996 году группа выпустила альбом Apocalyptica Plays Metallica, который был продан миллионными тиражами по всему миру, уточняется в сообщении.

Выступление в Савонлинне состоится 15 июля, продажа билетов откроется в четверг, 8 марта на сайте оперного фестиваля.

Международный оперный фестиваль в Савонлинна — старейший музыкальный оперный фестиваль в Финляндии, ежегодно проводимый с 1912 года в крепости Святого Олафа в восточной Финляндии. В 2018 году фестиваль пройдёт с 6 июля по 4 августа.